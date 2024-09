jcomp / Freepik Criança foi levada ao pronto-socorro pelos próprios pais

Uma menina de dois anos de idade foi internada em coma induzido nesta sexta-feira (27) no hospital Annunziata de Cosenza, no sul da Itália , após ingerir maconha .

Segundo as autoridades locais, a criança foi levada ao pronto-socorro na região da Calábria pelos próprios pais, que ficaram alarmados depois que a filha não respondeu mais aos estímulos.

Os profissionais de saúde, após alertar a delegacia, realizaram exames toxicológicos na menina.

A polícia local abriu um inquérito para investigar o caso e revistou a residência da família. O pai foi colocado em prisão domiciliar por ter antecedentes criminais.

