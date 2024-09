Reprodução Câmera escondida filmava Kelly nua





Um tribunal de Nova York ( EUA ) decidiu na semana passada que uma au pair , secretamente filmada por um empresário milionário na casa em que vivia e trabalhava, deve receber indenização de US$ 2,78 milhões ( R$ 15,3 milhões ).

O magnata do fast-food de frango frito, Michael Esposito gravou "centenas" de vídeos em que a colombiana Kelly Andrade aparece nua.

A jovem de 25 anos trabalhava como babá residente para Michael na casa da família, em Staten Island, Nova York . A função de au pair é definida como um intercâmbio cultural e trabalho remunerado em que uma pessoa mora com uma família anfitriã em outro país para cuidar de crianças.

Esposito é dono de três franquias do LaRosa Grill. A família é composta pela esposa Danielle e quatro filhos, que eram cuidados por Kelly. Em entrevista ao NY Post, a jovem contou que estava ansiosa pela oportunidade de aprender inglês e trabalhar nos EUA, com a família lhe dando um quarto particular.

Descoberta da câmera

Kelly ficou desconfiada quando percebeu que o chefe frequentemente ajustava o detector de fumaça em seu quarto, que era "constantemente reposicionado", de acordo com o processo. Depois de três semanas trabalhando lá em 2021, ela inspecionou o local e descobriu a câmera escondida, com um cartão de memória de "centenas de gravações", muitas capturando-a "nua ou se vestindo ou se despindo", de acordo com o processo.

Ela alegou que Esposito chegou em casa "em minutos" e tentou arrombar a porta quando percebeu que ela havia descoberto o dispositivo. A jovem fingiu estar dormindo e depois aproveitou uma oportunidade para fugir do local. Pulou da janela com medo e correu pela rua.

O advogado da jovem disse que ela passou a noite dormindo "na rua, em um arbusto" depois de fugir da casa que trabalhava, antes de ir até uma delegacia de polícia próxima, entregando o cartão de memória que havia encontrado.

Kelly Andrade processou o chefe, que foi preso em 24 de março de 2021 sob acusação criminal de vigilância ilegal. Michael Esposito evitou a prisão com a condição de cumprir dois anos de liberdade condicional e aconselhamento, o que para a vítima "não foi suficiente".

Condenação

Esposito foi condenado a pagar a quantia de US$ 2,78 milhões (R$ 15,3 milhões) depois que seu plano secreto de gravação com conteúdo pornográfico foi descoberto.





“Agora mesmo estou trabalhando na minha recuperação”, disse Kelly. “Não foi fácil para mim estar em um julgamento. Foi um momento muito difícil para mim. Isso traz de volta memórias que estou tentando esquecer”, afirmou.

Kelly permaneceu nos EUA e agora vive em Nova Jersey. Há dois anos ela se casou com um americano. Os seus antigos chefes continuam casados.

