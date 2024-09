Reprodução Luis (direita) junto do seu irmão mais velho Roger (esquerda) depois de 73 anos





Terminou em junho deste ano a busca de uma família por um parente sequestrado após mais de 70 anos. Um teste de DNA apontou que Luis Armando Albino , um bombeiro aposentado e veterano da Guerra do Vietnã que vivia na Costa Leste dos EUA , foi sequestrado em um parque em Oakland , Califórnia , em 1951, quando tinha 6 anos de idade. A informação é do NY post.

Luis estava brincando com seu irmão mais velho, Roger , quando uma mulher usando uma bandana se aproximou dele, falando em espanhol e prometendo que lhe compraria doces se ele fosse com ela.

Para muitos de seus familiares, incluindo sua mãe, falecida em 2005, essa foi a última vez que o viram. Mas a família continuou a manter a esperança por sete décadas e sempre manteve sua memória viva com suas fotos em exposição em seus lares.

Depois de ser sequestrado, Luis foi levado de avião para o outro lado do país e foi criado por um casal na Costa Leste. Autoridades e familiares não especificaram em que lugar da Costa Leste ele mora hoje, e a polícia ainda tem uma investigação aberta sobre seu sequestro.

Teste de DNA

A sobrinha de Luis, Alida Alequin, de 63 anos, encontrou seu tio depois de fazer um teste de DNA online em 2020, "só por diversão",segundo ela. O teste mostrou uma correspondência de 22% com um completo estranho, que acabaria sendo o tio desaparecido.

Ela tentou sem sucesso entrar em contato com Luis. Alida e suas filhas retomaram a busca no início de 2024, vasculhando arquivos de microfilmes de uma Biblioteca Pública de Oakland. Artigos de 1951 detalharam os esforços ​​das equipes de busca para encontrar Luis, incluindo buscas na Baía de São Francisco e outros locais.

Seu irmão mais velho, Roger, que foi interrogado diversas vezes, atestou repetidamente que viu uma mulher usando uma bandana levando Luis embora. Com os arquivos em mãos, incluindo um com uma foto de Luis e Roger, Alequin apresentou evidências suficientes à polícia para abrir um novo caso de desaparecimento de seu tio.

A polícia de Oakland reconheceu os esforços de Alequin, observando que ela “desempenhou um papel fundamental na busca por seu tio” e que “o resultado desta história é o que buscamos”.

O fim do caso de 73 anos

Após outro teste de DNA, desta vez comparando Luis com a mãe de Alequin, os investigadores consolidaram a correspondência e disseram à família em junho de 2024 que seu tio havia sido encontrado.

“Só começamos a chorar depois que os investigadores foram embora”, disse Alequin.

“Agarrei as mãos da minha mãe e disse: 'Nós o encontramos'. Fiquei em êxtase”, comentou. Com ajuda do FBI, Luis e sua família foram para a Califórnia para a tão esperada reunião. Ele conheceu Alequin, sua mãe e outros parentes no final de junho.





Alequin disse ao jornal Bay Area News que o tio a abraçou e disse: “Obrigado por me encontrar”. No dia seguinte, ele visitou Roger no Condado de Stanislaus, Califórnia. “Eles se agarraram e deram um abraço bem apertado e longo. Eles se sentaram e apenas conversaram”, disse Alequin, incluindo a discussão sobre o dia do sequestro e o serviço militar compartilhado.

Luis, que se tornou pai e avô na Costa Leste, retornou à Califórnia para uma visita de três semanas em julho, pouco antes do falecimento de Roger em agosto.

