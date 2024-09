Reprodução Montagem fotográfica de Donald Trump e Kamala Harris em 9 de setembro de 2024

Faltando pouco mais de 50 dias para as eleições , a maioria das pesquisas eleitorais para a Presidência dos Estados Unidos realizadas nesta semana apontam a democrata Kamala Harris com ampla vantagem ou pelo menos empatada com o republicano Donald Trump.

A pesquisa desta semana do Morning Consult, considerada a de maior amostragem nos Estados Unidos, mostra Kamala com 51% das intenções de votos, enquanto Trump tem 46%. É a versão com a maior diferença já registrada entre os dois candidatos, com margem de erro de 1 ponto percentual.

Segundo o levantamento, Kamala abre vantagem entre jovens e negros - ela tem 56% das intenções de votos das pessoas entre 18 e 34 anos e 78% da população negra.

Além disso, a pesquisa aponta que Kamala é mais "bem vista" pelos eleitores do que Trump: 53% veem ela positivamente, enquanto ele tem a aprovação de 44%.

Especificamente no estado da Pensilvânia, considerado decisivo para as eleições deste ano, a pesquisa da Morning Consult aponta Kamala com 48% das intenções de voto, enquanto Trump aparece com 47%. É a primeira vez que ela aparece numericamente à frente do republicano no estado roxo. Pela margem de erro de 2 pontos percentuais, os candidatos continuam em empate técnico.

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias!

Big Village

A pesquisa Big Village aponta Kamala com 47,7% das intenções de voto- uma vantagem de 5,2% sobre Trump, que marcou 42,5%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais.

The New York Times/Siena College

O levantamento do The New York Times em parceria com a Siena College mostra a democrata com 50% dos votos, enquanto Trump aparece com 46%. A margem de erro é de 3,8 pontos percentuais. Apesar da vantagem numérica, os dois estão tecnicamente empatados.

The Economist/YouGov

A pesquisa The Economist/YouGov também aponta Kamala na frente, com 49% das intenções de voto - Trump tem 45%. Apenas 4% disseram estar indecisos entre os candidatos, e 5% afirmaram que podem mudar de ideia até a eleição. A margem de erro é de 3,2%.

Segundo o levantamento, Kamala abre vantagem entre os jovens, com 56% das intenções de votos entre pessoas de 18 e 29 anos. Já Trump é o mais cotado pelos idosos, com 55% da pretensão de votos entre os idosos de 55 anos ou mais.

Além disso, o levantamento descobriu que cerca de 37% dos eleitores de Kamala só vão votar na democrata para impedir a eleição de Trump. Do outro lado, 25% dos eleitores do republicano afirmam que vão votar nele apenas para não eleger a democrata.

ActiVote

Kamala Harris abre vantagem contra Donald Trump, com 52,7% das intenções de voto, contra 47,3% do republicano. A pesquisa foi realizada entre 11 e 17 de setembro, com mil eleitores, e a margem de erro é de 3,1%.

Entre as mulheres, 58% das entrevistadas declarou que vai votar em Kamala Harris, enquanto apenas 42% vão votar no republicano. Entre os homens, 54% disseram preferir Trump, e 46% declararam voto na democrata.

Pesquisa mostra empate técnico com vantagem para Trump entre a classe média e baixa: 51% disseram preferir Trump, contra 49% de Kamala; na classe baixa, 52% afirmaram querer Trump reeleito, contra 48% da democrata. Já entre os americanos de renda alta, 58% disseram preferir Harris.

Beacon Research/ Shaw & Company Research/Fox News

Kamala tem 50% das intenções de voto, contra 48% de Trump. No último mês, o republicano havia registrado vantagem de 1 ponto percentual contra a democrata. A pesquisa tem margem de erro de 3 pontos percentuais.

Levantamento registrou que, entre os eleitores de Kamala Harris, 90% estão certos de seu voto, contra 87% dos que pretendem votar em Trump.

RMG Research/ Napolitan Institute

Kamala marca 50%, contra 48% de Trump. Pesquisa mostra que vantagem da democrata voltou aos níveis anteriores ao debate, após um breve aumento da diferença contra Trump. A margem de erro é de 1,8 ponto percentual.

Outward Intelligence

Também aponta vantagem de Kamala: 52,1% das intenções de voto ante 44,6% de Trump. A diferença de 6,6 pontos percentuais é a maior já registrada entre os adversários após a desistência de Biden.

Trump lidera em uma pesquisa

A única pesquisa que aponta vantagem numérica de Trump sobre Harris é a Emerson College/The Hill: o republicano marca 48% das intenções de voto, enquanto a democrata tem 47%. Na última edição da pesquisa, a democrata tinha reduzido a liderança de Trump e empatado em 48% com o candidato, mas viu seu número cair em um ponto percentual nesta semana. Levantamento tem margem de erro de 3,2%.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .