Reprodução: AFP Domo de Ferro interceptando mísseis e drones em ataque de Israel contra o Hezbollah em abril de 2024

A escalada do conflito entre Israel e o Hezbollah atingiu um novo nível nesta semana: após os bombardeios seguidos contra os comandantes do grupo no Líbano , ambos os lados voltaram a trocar ofensivas neste fim de semana. Foi neste contexto que o Domo de Ferro , um dos sistemas de defesa de Israel, foi colocado à prova novamente nesta sexta (20).

O Domo de Ferro é apenas um dos sistemas de defesa de Israel . Entenda, abaixo, o seu funcionamento e conheça outros mecanismos do Exército israelense.

Domo de Ferro (Iron Dome)

O equipamento é um escudo antimíssil tem mais de 90% de eficácia, projetado para proteger contra armas de curto alcance e operar em qualquer condição climática.

O sistema tem um radar para rastrear foguetes, com a capacidade de diferenciar os mísseis que podem atingir áreas construídas e povoadas. Dessa forma, ele lança mísseis interceptadores apenas contra os foguetes que têm um risco maior de atingir essas áreas, com alcance de até 70 quilômetros.

A Seta (The Arrow)

Ao contrário do Domo de Ferro, o sistema batizado de "A Seta" foi projetado para interceptar mísseis de longo alcance, como os lançados por militantes Houthi, no Iémen.

Segundo o Ministério da Defesa de Israel, se trata de "um dos sistemas de defesa aérea e antimísseis mais avançados do mundo para a interceptação de mísseis balísticos".

O equipamento é composto por duas frentes:

Seta-2 (Arrow-2, em inglês) - que intercepta mísseis de médio a longo alcance

Seta-3 (Arrow-3, em inglês) - que intercepta mísseis de longo alcance

Estilingue de David (David's Sling)

Usado para interceptar mísseis de médio alcance, como os do Hezbollah, foi anunciado pelas Forças de Israel como equipamento complementar à Seta e ao Domo de Ferro.

O Estilingue de David fica localizado em alguma região do país para disparar um míssil contra equipamentos de inimigos de curto alcance.

Viga de Ferro (Iron Beam)

É um sistema que usa um laser e um GPS para interceptar inimigos. A tecnologia foi desenvolvida para o trajeto do equipamento não seja comprometido por nuvens mais densas, por exemplo, com a ajuda do laser.

Ao mesmo tempo, caso perca sinal com a base de Israel, o GPS ainda garantirá que o equipamento chegará no destino.

Em nota, a FDI disse ainda que o sistema tem uma precisão cirúrgica para atingir células e veículos terroristas, "que pode minimizar os dados àqueles que não estão envolvidos nos conflitos, como os civis".

Segundo as autoridades israelenses, o sistema demorou 10 anos para ser desenvolvido e é mais barato de se produzir que os outros.

Patriota (Patriot)





É considerado o 'equipamento veterano' do sistema de defesa antimísseis de Israel. Foi acionado, por exemplo, durante a Guerra do Golfo, em 1991, para interceptar mísseis Scud, lançados pelo então líder do Iraque, Saddam Hussein.

Hoje em dia, o equipamento é usado para abater aeronaves, como drones, a uma distância de 160 km - mas, para isso, precisa do comando de humanos.

Quando uma aeronave inimiga ameaça a segurança de Israel, se a Força Aérea do optar pelo Patriota, um grupo militar chamado “Sheinav” assume o controle da operação e ativa o equipamento.



“Embora o sistema Patriot seja um sistema tecnologicamente avançado, ele não pode funcionar sem os seus soldados”, informou a FDI, em nota. “É necessário um ser humano para ativar o sistema, por mais inteligente que seja.”

