Ammar Ammar/AFP Forças Armadas de Israel anunciaram bombardeio contra posições do Hezbollah no sul do Líbano

O Exército de Israel anunciou, neste sábado (21), novos bombardeios contra alvos do Hezbollah no Líbano , um dia após o ataque em Beirute que deixou 31 mortos .

"O Exército israelense está atualmente bombardeando posições pertencentes à organização terrorista Hezbollah no Líbano", afirmou o Exército em um comunicado.

Ainda não há muitos detalhes sobre os novos ataques. Espera-se que os militares e autoridades locais forneçam novas informações em breve.

Onda de ataques

Os bombardeios deste sábado acontecem um dia após a morte de pelo menos 16 agentes do grupo libanês apoiado pelo Irã, entre eles comandantes de alto escalão, no ataque israelense ao sul de Beirute.

Entretanto, o primeiro grande ataque do exército israelense contra o Hezbollah nesta semana aconteceu na tarde de terça (17), quando pagers dos membros do grupo paramilitar explodiram.

Quase exatamente 24 horas depois, na quarta-feira, uma segunda onda de explosões no Líbano - desta vez com walkie-talkies - deixou 37 mortos.

*Matéria em atualização.

