Reprodução Seis anos após acidente, homem realiza exames e descobre que “coriza” era fluido cerebral

Um homem sírio de 20 anos estava há tempo com um “resfriado.” O nariz dele escorria constantemente, e ele acreditava que era uma coriza insistente.

Porém, somado ao sintoma, ele constantemente tinha fortes dores de cabeça e convulsões. Após procurar ajuda medica, descobriu que o fluido saia, na verdade, do cérebro dele.

O vazamento pelo nariz era líquido cefalorraquidiano (LCR). Este líquido é transparente e funciona como proteção contra choques do cérebro e espinha dorsal, transmite nutrientes ao cérebro, remove impurezas e controla a pressão intracraniana.

Resultado de acidente

Uma notícia do Daily Star explica que, em 2018, o paciente sofreu um acidente de carro que resultou em ferimento na cabeça - o vazamento é sequela do acontecido.

Desde aquela época, o homem não quis nenhum tratamento médico. Apenas após se submeter a exames recentes foi descoberta que a “coriza” era, na verdade, LCR.





O acidente causou uma encefalocele traumática no cérebro. Nessas condições, os ossos do crânio estão com algum tipo de trauma. Ele tinha alguns orifícios que deixavam vazar o líquido cerebral.

Tratamento

Em boa parte das vezes, encefaloceles podem ser resolvidas com cirurgias. O paciente, porém, inicialmente recusou o tratamento. Demorou um mês para os médicos convencerem ele a passar pela operação.

“A cirurgia foi feita por um especialista que devolveu os tecidos cerebrais herniados à sua localização normal, reparou as meninges e reconstruiu a base do crânio com cimento ósseo e biocola. A recuperação do paciente após a cirurgia foi tranquila”, relatou o médico responsável pelo procedimento ao Daily Star.

