O ministro da Defesa de Israel , que tem lutado contra o Hamas em Gaza há quase um ano, disse na quarta-feira que o "centro de gravidade" da guerra estava se movendo para o norte, onde Israel tem enfrentado diariamente o Hezbollah , do Líbano .

"O centro de gravidade está se movendo para o norte — os recursos estão sendo alocados", disse Yoav Gallant durante uma visita a uma base aérea israelense. "Estamos no início de uma nova fase da guerra — isso exige coragem, determinação e perseverança da nossa parte", acrescentou, de acordo com um comunicado emitido por seu gabinete.

Gallant afirmou que os militares não "esqueceram" seus objetivos em Gaza. "Não esquecemos os reféns e não esquecemos nossas missões no sul", disse ele, acrescentando que agora era o momento de garantir que os deslocados do norte pudessem retornar às suas casas. "As operações estão sendo realizadas por todas as organizações de segurança e nossa tarefa é clara — garantir o retorno seguro dos moradores do norte de Israel às suas casas", disse.

As declarações de Gallant foram ecoadas pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e pelo chefe das Forças Armadas, o tenente-general Herzi Halevi, em declarações separadas. "Retornaremos os moradores do norte com segurança às suas casas", disse Netanyahu em um comunicado emitido por seu gabinete.

Halevi disse: "Estamos muito determinados a criar as condições de segurança que permitirão o retorno dos moradores (do norte) às suas casas, às comunidades, com um alto nível de segurança".

Embora o foco da guerra tenha sido Gaza, as trocas incessantes de fogo entre as tropas israelenses e o Hezbollah, aliado do Hamas no Líbano, forçaram dezenas de milhares de pessoas em ambos os lados da fronteira a fugir.

As declarações de quarta-feira dos três principais oficiais de Israel que supervisionam a campanha militar em Gaza ocorreram depois que Israel ampliou seus objetivos de guerra nesta semana para focar no Hezbollah.

Embora não tenha sido formalmente declarada como guerra, as trocas de fogo entre tropas israelenses e o Hezbollah já mataram centenas de combatentes no Líbano e dezenas de pessoas no lado israelense.





As últimas declarações dos líderes israelenses vieram enquanto o Líbano foi abalado por uma nova onda de explosões em dispositivos usados pelo Hezbollah, que mataram 14 pessoas e feriram mais de 450, segundo dados do ministério da saúde.

Na terça-feira, a explosão simultânea de centenas de dispositivos de comunicação do Hezbollah matou 12 pessoas e feriu até 2.800 em um ataque sem precedentes atribuído a Israel.

