Walkies-talkies usados por membros do Hezbollah, grupo paramilitar apoiado pelo Irã, explodiram nesta quarta-feira (18) em redutos do grupo islamista ao sul e ao leste do Líbano, indicaram à AFP uma fonte próxima ao movimento e a Agência Nacional de Informação (ANI). Ao menos nove pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas.

A explosão acontece um dia após pagers do grupo paramilitar serem detonados no Líbano, em um ataque coordenado que deixou 2.750 feridos.

Segundo o relato da fonte, "vários walkie-talkies explodiram no subúrbio do sul de Beirute", que é onde estão acontecendo os funerais de membros do Hezbollah que morreram nas explosões do dia anterior.

Correspondentes da AFP relataram, por sua vez, explosões em Sidon (sul) e Balbeque (leste).

Explosão de pagers deixou 12 mortos

A explosão dos pagers do Hezbollah na tarde de ontem deixou ao menos 12 mortos, incluindo crianças, segundo o ministro da Saúde libanês, Firass Abiad.

O Hezbollah afirmou que irá retaliar contra Israel após o ataque cibernético. Até o momento, o governo de Israel não comentou a ação.

