A Assembleia Geral da ONU aprovou uma resolução, exigindo que Israel encerre sua presença nos Territórios Palestinos Ocupados





O Conselho de Segurança da ONU convocou uma reunião de emergência para sexta-feira (20), a pedido da Argélia , para discutir a recente série de explosões de dispositivos eletrônicos no Líbano . O encontro, que ocorrerá às 16h (horário de Brasília), foi anunciado pela Eslovênia, que atualmente ocupa a Presidência rotativa do conselho.

A Argélia, único país árabe com representação no Conselho, solicitou a reunião em meio às condenações internacionais aos ataques que resultaram em mais de 20 mortes.

As explosões, que ocorreram em dois dias consecutivos, envolveram pagers e walkie-talkies, resultando em 12 mortes e cerca de 2.800 feridos no primeiro dia.

No segundo ataque, mais dispositivos de comunicação foram detonados, elevando o número de mortos para 20.

A ação, atribuída ao serviço de inteligência israelense, não foi confirmada por Israel. Governos e organizações internacionais, incluindo o Secretariado-Geral da ONU e o Alto-Comissariado para os Direitos Humanos, condenaram os ataques devido ao impacto civil.

O chanceler do Líbano, Abdallah Bou Habib, afirmou que teme que as explosões sejam uma introdução à guerra, mencionando a necessidade de uma resposta do Hezbollah.





Ele também pediu ao Conselho de Segurança da ONU e aos Estados Unidos que ajudem a restaurar a paz na fronteira entre Líbano e Israel.

A Assembleia Geral da ONU aprovou uma resolução, exigindo que Israel encerre sua presença nos Territórios Palestinos Ocupados, com 124 votos a favor, 14 contrários e 43 abstenções. Embora a resolução não seja vinculativa, reflete o apoio internacional à causa palestina.

