Reprodução/Redes Sociais Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, foi fotografado usando boné da campanha de Donald Trump nesta quarta-feira (11)

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi fotografado colocando um boné com referência à campanha de Donald Trump nesta quarta-feira (11), durante uma visita a um quartel de bombeiros na Pensilvânia.

A imagem, divulgada nas redes sociais, gerou grande repercussão, especialmente entre os eleitores republicanos.

O registro foi feito apenas um dia após o debate presidencial da ABC News, que colocou frente a frente o republicano Donald Trump e a vice-presidente de Biden, a democrata Kamala Harris.

O comitê de campanha de Donald Trump aproveitou o momento para publicar a foto e expressar seu agradecimento ao que chamou de "apoio" de Biden. “Kamala sofreu uma derrota tão feia ontem à noite que até Biden agora está apoiando o presidente Trump”, publicou uma conta chamada Trump War Room no Instagram.

Eleitores republicanos, por sua vez, aproveitaram para relembrar uma fala de Trump durante o debate, na qual o republicano mencionou que Biden teria ressentimentos em relação à Harris.

“Ela não recebeu votos [na convenção]. Biden teve 14 milhões de votos. Você quer falar sobre ameaça à democracia? Tiraram ele da corrida. Vou contar um segredo. Ele a odeia. Ele não a aguenta”, disse Trump durante o debate.

Andrew Bates, porta-voz da Casa Branca, esclareceu o contexto da foto, explicando que Biden usou o boné como um gesto simbólico de união.





Segundo Bates, o presidente estava ressaltando a importância da união bipartidária, semelhante ao espírito de coesão nacional que se seguiu aos ataques de 11 de setembro de 2001.

"Como um gesto, ele deu um boné a um apoiador de Trump, que sugeriu que, no mesmo espírito, o presidente usasse o boné de Trump. Ele o colocou brevemente", explicou Bates em uma publicação nas redes sociais.

Em julho, Joe Biden anunciou sua desistência da reeleição, após pressões vindas de líderes do Partido Democrata, doadores e apoiadores.

No mesmo dia, declarou apoio à candidatura de Kamala Harris à presidência. O apoio de Biden a Kamala foi reafirmado durante seu discurso na Convenção do Partido Democrata, em agosto.

