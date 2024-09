@maduro via Fotos Públicas Essa colaboração entre o governo venezuelano e o MST é uma continuação da relação de longa data entre o chavismo e o movimento brasileiro





O presidente da Venezuela , Nicolás Maduro , anunciou na última segunda-feira (9) uma parceria com o MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) para desenvolver a produção agrícola em uma área de 10 mil hectares no estado de Bolívar. O objetivo da iniciativa é aumentar a produção de alimentos como milho, soja e feijão.

A parceria visa replicar o modelo de agricultura familiar venezuelano, conhecido como "conuco", com planos de expandir o projeto para 100 mil hectares nos próximos anos.

O MST enviará uma equipe técnica para estudar as condições da área e propor um projeto de desenvolvimento agroflorestal.

Essa colaboração entre o governo venezuelano e o MST é uma continuação da relação de longa data entre o chavismo e o movimento brasileiro, buscando fortalecer a produção agrícola no país.

Maduro celebrou a parceria como parte dos esforços para garantir a soberania alimentar da Venezuela.

No contexto brasileiro, a relação entre o MST e o governo mudou. O ex-vice-presidente venezuelano Jorge Arreaza, ao comemorar a parceria, sugeriu uma mudança na postura do Brasil em relação à Venezuela, mencionando que o governo brasileiro anterior era diferente do atual.





Lula e Venezuela

Durante os governos passados, o presidente Lula (PT) havia apoiado abertamente Hugo Chávez e Nicolás Maduro, enquanto na sua atual gestão, o petista tem mantido uma postura mais crítica em relação ao regime venezuelano, especialmente após o endurecimento da situação política no país.

Apesar dessa mudança, o governo brasileiro se posiciona como um possível mediador na crise venezuelana.

