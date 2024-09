AFP Trump comemorou o adiamento





O juiz de Nova York que presidiu o julgamento de Donald Trump por pagamentos ocultos a uma ex-atriz pornô adiou nesta sexta-feira (6) a sentença para depois das eleições presidenciais de 5 de novembro.

O candidato republicano à Casa Branca deveria ouvir a sentença em 18 de setembro, depois de ter sido considerado culpado de falsificar registros fiscais, mas o juiz Juan Merchan adiou a data para 26 de novembro.

Trump comemorou o anúncio do adiamento de sua sentença e sustentou que o caso deveria ser encerrado.





"A caça às bruxas em Manhattan foi adiada porque todos perceberam que NÃO HOUVE CASO, EU NÃO FIZ NADA DE ERRADO!... Este caso deve ser encerrado enquanto nos preparamos para as Eleições Mais Importantes da História do Nosso País", publicou o magnata em sua plataforma Truth Social.

