Reprodução/EPA Vladimir Putin e Alina Kabaeva, em foto de 2004





Segundo o jornal britânico The Independent , o presidente russo Vladimir Putin tem dois filhos secretos que vivem uma vida isolada de luxo em uma mansão fortemente vigiada. A informação foi dada em primeira mão por um site russo de jornalismo investigativo.

O Dossier Centre , acessado pelo jornal britânico, relatou que Ivan, de nove anos, e Vladimir Jr., de cinco, passam a maior parte do ano na mansão do pai, perto do Lago Valdai, em uma região ao noroeste de Moscou . A mãe deles é Alina Kabaeva , ex-ginasta rítmica olímpica cujo relacionamento com Putin é um segredo aberto na Rússia há mais de dez anos, ainda de acordo com o Dossier Centre.

Informações dizem que os dois meninos vivem cercados por governantas, babás, professores e oficiais da Guarda Federal do Kremlin . Afirmam ainda que gostam de brincar com um enorme conjunto de Lego e um iPad. “Eles têm que brincar principalmente sozinhos ou com adultos. Eles só veem os pais tarde da noite.”, apontou o relatório, compilado com a ajuda de um membro da equipe da residência Valdai.

Há dois pôneis, coelhos e um cão São Bernardo, que vive com a família e é cuidado por guardas do Kremlin. O Dossier Centre disse que as duas crianças “irritam” Putin com imitações de desenhos animados da Disney.

Quem são as crianças?

De acordo com a reportagem, Ivan nasceu em 2015 na maternidade Sant'Anna, na cidade suíça de Lugano, enquanto Vladimir Jr. nasceu em 2019 em Moscou. Outra informação obtida pelo The Independent afirma que o Dossier Centre encontrou fotos de Ivan, mas não as publicou por razões éticas.

Putin nunca citou a existência dos meninos em público. No entanto, nesta semana, ele conversou com crianças em idade escolar na Sibéria e disse que membros jovens da sua família falam chinês. Acredita-se que os dois meninos também estejam aprendendo inglês e alemão.

No complexo, os funcionários são impedidos de sair do local, mas têm acesso a uma academia e quadra de tênis, e com o salário oferecido supostamente de £ 6.500 por mês. O Dossier Centre apontou que a rotatividade era alta.

Vida secreta

Os filhos de Putin não estão cadastrados em bancos de dados do governo. Desde o nascimento, eles têm documentos secretos iguais aos feitos para espiões e pessoas sob proteção do Estado.





O relatório obtido pelo The Independent aponta que as datas de nascimento são conhecidas apenas por sua família imediata e que eles não voam em voos regulares, apenas aviões separados. “Eles não frequentam jardins de infância ou escolas, são [ensinados por] governantas contratadas. Eles vivem em residências protegidas pelo FSO (serviço de proteção da Rússia), navegam em iates e andam em trens blindados”, apontou o documento.

Detalhes no relatório

O relatório divulgou outras informações mais precisas sobre o dia a dia dos filhos de Putin. Foi descrito que entre fevereiro e março deste ano os meninos foram para uma residência de luxo perto do resort Krasnaya Polyana, onde aprenderam a esquiar. Eles passaram julho e agosto em iates de luxo, geralmente no Golfo da Finlândia, na costa do Mar Negro e nos lagos do norte da Rússia.

