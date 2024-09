Reprodução Joe Casey com a esposa e filha

Um homem de 54 anos perdeu a capacidade de se mover e de falar após ser infectado com três vírus ao levar uma única picada de mosquito. Joe Casey testou positivo para encefalite equina oriental (EEE, na sigla em inglês), vírus do Nilo Ocidental e encefalite de St. Louis, num caso desafiador para os médicos dos Estados Unidos .

"O CDC (Centros de Controle e Prevenção de Doenças nos EUA) e os médicos infectologistas não sabem qual deles o está deixando tão doente", afirmou Angela Barker, cunhada de Joe, a uma emissora afiliada da rede CBS.

Segundo a familiar, Joe relatou o mal-estar no início do mês passado, mas não foi internado em hospital - o que só aconteceu quando o caso se agravou.

"Meu cunhado não é um homem fraco, e ver alguém que você ama estar tão doente quanto ele e não conseguir falar, se mover, se comunicar por mais de três semanas é assustador e angustiante", acrescentou Angela.

Apesar dos desafios, a família de Casey segue otimista para uma recuperação completa. Os familiares abriram uma página do site de financiamento coletivo GoFundMe para ajudar nas despesas médicas. Além disso, eles estão alertando para os riscos das picadas de mosquitos:

"Ele foi picado por um só mosquito. Mantenha-se seguro. Cubra-se. Use repelente. Pode acontecer com qualquer um, e essa é a coisa mais assustadora."

