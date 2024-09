Reprodução/TV Globo Sunita Williams e Barry Wilmore, astronautas, estão presos no espaço

A Nasa, agência espacial americana, desvendou o que eram os "ruídos estranhos" que o astronauta Butch Wilmore ouviu no último sábado (31) . Ele está "preso" no espaço após a cápsula que o levaria à Estação Espacial Internacional apresentar problemas. (Ouça abaixo)



No último final de semana, ele percebeu os barulhos saindo da espaçonave Starlines e acionou os técnicos da Nasa em Houston, no Texas.

Segundo a Nasa, o ruído do alto-falante foi resultado de uma configuração de áudio entre a estação espacial e a Starliner. Logo após a queixa do astronauta, o barulho parou.

"O sistema de áudio da estação espacial é complexo, permitindo que várias espaçonaves e módulos sejam interconectados, sendo comum a ocorrência de ruídos e feedbacks. A tripulação é orientada a contatar o controle da missão quando ouvir sons provenientes do sistema de comunicação".

Os agentes em solo garantiram que o feedback do alto-falante relatado por Wilmore não tem impacto técnico para a tripulação, a Starliner ou as operações da estação, "incluindo a desacoplagem não tripulada da Starliner da estação, prevista para não antes de sexta-feira, 6 de setembro", disse a agência.



"Tenho uma pergunta sobre a Starliner", Wilmore comunicou via rádio para o Controle da Missão, no Centro Espacial Johnson, em Houston. "Há um ruído estranho vindo do alto-falante... Não sei o que está causando isso".

O astronauta preso disse que não sabia se havia alguma anomalia na conexão que pudesse causar os sons. Ele pediu aos coordenadores em Terra se podiam verificar o ocorrido. Minutos depois, o Controle da Missão respondeu via rádio que estavam conectados para ouvir o áudio dentro da Starliner.

Wilmore colocou seu microfone próximo às saídas de som e algo foi ouvido. "Era como um ruído pulsante, quase como um som de sonar", relata o astronauta em gravação da conversa de Wilmore com o Controle da Missão.

"Vou fazer mais uma vez, e deixarei vocês coçarem a cabeça para tentar descobrir o que está acontecendo. Certo, agora é com vocês. Chamem-nos se descobrirem o que é” , diz o astronauta.

Preso

Após mais de dois meses de dificuldades, a Nasa anunciou que os astronautas Butch Wilmore e Suni Williams retornarão à Terra em fevereiro de 2025 a bordo da missão Crew-9 da SpaceX, dirigida por Elon Musk.



Os dois astronautas estão na Estação Espacial Internacional há mais de dois meses, enquanto a missão originalmente estava prevista para durar aproximadamente oito dias.

A nave Starliner, da Boeing, na qual eles deveriam voltar, apresentou problemas significativos durante o acoplamento à estação e, por isso, será enviada de volta sem tripulação.

A Nasa informou que a decisão de adiar o retorno foi tomada em conjunto com especialistas da Boeing, que avaliaram que a Starliner representava riscos consideráveis para a tripulação.

O problema principal foi identificado no módulo de serviço da Starliner, uma parte da espaçonave descartada durante o retorno à Terra, e que necessita de uma avaliação detalhada enquanto ainda está no espaço.

Os problemas incluem a falha de vários propulsores do sistema de controle de reação, que são cruciais para orientar a nave ao deixar a estação e para a preparação da queima necessária para a reentrada na atmosfera terrestre. Recentemente, equipes da Nasa e da Boeing realizaram testes com um propulsor em White Sands, Novo México, e também avaliaram o desempenho dos propulsores enquanto a nave estava acoplada à ISS.

Embora os testes tenham fornecido informações úteis, a Nasa ainda não tomou uma decisão definitiva sobre o retorno dos astronautas.

Além do adiamento da Revisão de Prontidão de Voo, a Nasa destinou aproximadamente R$ 1,7 milhão à SpaceX em 14 de julho para um "estudo especial de resposta a emergências".

Desde então, a agência enfrenta intensos debates internos sobre a segurança da tripulação. Alguns engenheiros argumentam que, diante das incertezas com a Starliner, seria mais seguro optar pelo retorno na Crew Dragon, que já completou 12 missões de ida e volta com sucesso.

