Zaliya Shamigulova tem 29 anos





Zaliya Shamigulova , uma palestrante universitária russa de 29 anos, foi encontrada sem roupa e morta nas Ilhas Maurício após marcar um encontro com um homem que conheceu no Tinder . A vítima foi vista pela última vez em 17 de agosto, quando entrou no carro de um homem que lhe deu uma carona.

Puryavirsingh Sundur, um engenheiro de TI de 29 anos, confessou ter matado Shamigulova, alegando que planejava se casar com ela, mas a matou em um ataque de ciúmes após descobrir uma suposta infidelidade.

O corpo de Shamigulova foi encontrado nu, com múltiplos golpes de faca, em uma área arborizada. Sundur está sob custódia da polícia, que investiga a possibilidade de cúmplices.

O caso levanta preocupações sobre os perigos associados ao uso de aplicativos de namoro. Embora essas plataformas tenham se tornado uma maneira comum de conhecer novas pessoas, elas também trazem riscos, especialmente quando os encontros saem do ambiente virtual para o físico.

Casos como o de Shamigulova destacam a importância de medidas de segurança ao utilizar esses aplicativos, como verificar a identidade do parceiro, informar amigos ou familiares sobre o encontro e escolher locais públicos para as primeiras reuniões.





Cautela na interação

Especialistas em segurança recomendam cautela ao interagir com pessoas desconhecidas online, lembrando que é difícil verificar a veracidade das informações compartilhadas nesses aplicativos.

Além disso, as emoções e expectativas geradas em encontros virtuais podem levar a situações perigosas, como a que resultou na morte de Shamigulova.

A investigação ainda está em andamento, e as autoridades da ilha Maurício estão buscando esclarecer todos os detalhes do crime, incluindo a possível participação de terceiros.

