Reprodução Iate levava 22 pessoas a bordo, das quais 15 foram resgatadas imediatamente após





Um iate britânico com 22 pessoas a bordo virou nesta segunda, 19, por conta de uma forte tempestade . O momento foi capturado em vídeos de segurança.

A embarcação estava ancorada perto da cidade de Palermo, na Itália, quando foi tomada por fortes ventos e acabou em um tornado. Nas imagens de segurança, é possível ver o barco “virando”.

Vídeo mostra naufrágio

No vídeo é possível ver a marca do horário, 5h30. Em meio a chuva, o mastro aparece e começa a envergar até desaparecer completamente.

Pelo horário, a maioria das pessoas dormia. Uma mulher acordou com o movimento e água dentro do barco, e conseguiu sair do iate com a filha de um ano.





15 das pessoas foram resgatadas do naufrágio, uma morreu e o restante segue desaparecido.

Entre as pessoas não encontradas está Mike Lynch, bilionário e magnata da tecnologia britânica.

Veja o vídeo:







Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.