Reprodução: Redes Sociais Organizador do festival disse que evento deve continuar

Na noite de sábado, mais de 20 pessoas ficaram feridas quando uma roda-gigante incendiou durante um festival de música próximo a Leipzig, na Alemanha , informou um porta-voz da polícia à AFP.

O policial relatou que quatro pessoas sofreram queimaduras, uma se feriu ao cair, e outras 18 sofreram com inalação de fumaça. Além disso, alguns agentes e bombeiros que participaram do socorro também ficaram feridos.

O incêndio ocorreu pouco depois das 21h (horário local) em duas cabines no Highfield Festival. As chamas adentraram as cabines da roda-gigante, deixando uma fumaça preta sobre a atração.

Helicópteros e equipes de bombeiros foram acionados rapidamente e as chamas foram contidas. Todos os feridos foram transportados para um hospital próximo, segundo relatou o porta-voz à AFP.



Cerca de 30 pessoas feridas em um incêndio de uma roda gigante em um festival em Leiping, Alemanha. #Leipzig #Germany pic.twitter.com/GZER8Cy3YL — HbjR (@hbj_r77032) August 17, 2024





Segundo o The Sun, os ferimentos leves foram causados ​​pela inalação de fumaça.

Este ano acontece o 15º Festival Anual de Highfield, que costuma receber mais de 30 mil pessoas. Um dos organizadores do evento afirmou ao The Sun, cerca de uma hora após o início do incêndio, que "o show deve continuar".

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.