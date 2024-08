Reprodução: TV Globo Lula em sala de situação neste domingo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visitou neste domingo (18) a sala de situação montada na sede do Dataprev, em Brasília, que monitora a aplicação do Concurso Nacional Unificado (CNU) , conhecido também como 'Enem dos Concursos' , em todo o país.

Lula chegou ao prédio por volta das 11h. Ele estava acompanhado pela ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, chefe da pasta que coordena a aplicação da prova.

De acordo com o mandatário, não houve nenhum vazamento de prova.

“O sucesso é daqueles que foram responsáveis por entregar as provas, daqueles que foram responsáveis por guardar a segurança na prova, e a ausência de vazamentos demonstra, de forma extraordinária, que não apenas o governo, mas a sociedade brasileira está preparada para tratar com seriedade um concurso como esse”, disse o presidente à imprensa.

Esther Dweck explicou a Lula como funciona a estrutura do concurso, que promove uma prova de conhecimentos gerais pela manhã, e provas específicas por área à tarde.

"Tem uma base de conhecimentos gerais que todo mundo tem que fazer. E um dos temas que a gente colocou foi ética no serviço público. A gente botou diversidade, democracia, muitas coisas que as pessoas têm que ter na base. E foi muito bacana, que a gente viu os cursinhos dando aula disso", afirmou a ministra, segundo o g1.

"Nós estamos suprindo uma deficiência de anos desse País sem fazer concurso. Ou se teve concurso, foi específico. Você sequer tem gente para sobrepor aqueles que se aposentam", disse o presidente em coletiva.

"É a primeira vez que a gente faz um concurso unificado a nível nacional em que nenhuma pessoa que vai participar tenha uma cidade acima de 100 km de distância", disse. "As inscrições foram extraordinárias, a participação foi extraordinária, e a diversidade vai ser excepcional. O resultado, eu espero que seja extraordinário que a gente tenha muita gente para mostrar a diversidade brasileira", acrescentou ele.

Além de Lula, também visitaram a sala de situação:

a ministra Sônia Guajajara (Povos Indígenas);

a presidente da ENAP, Betânia Lemos;

a primeira-dama, Janja;

a secretária- executiva da Casa Civil, Miriam Belchior;

o diretor-adjunto da Abin, Marco Aurélio Cepik.

o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues;

o ministro Laércio Portela (Comunicação Social);

o ministro Luiz Marinho (Trabalho);

o ministro Vinícius Carvalho (Controladoria-Geral da União)

o presidente do Dataprev, Rodrigo Assumpção;

o presidente do INEP, Manuel Palácios;

o presidente dos Correios, Fabiano Santos;

o procurador-geral da União, Marcelo Eugênio Feitosa Almeida.





CNU

O CNU, o maior concurso da história do Brasil em termos de inscrições, conta com mais de 2 milhões de candidatos e oferece mais de seis mil vagas para 21 órgãos federais.

Regras e Procedimentos

-Tempo Mínimo na Sala: Os candidatos devem permanecer na sala de prova por no mínimo duas horas em ambos os turnos.

-Folha de Respostas: Para levar a folha de respostas para casa e conferi-la com o gabarito, os candidatos devem aguardar até os últimos 30 minutos de prova.

Cronograma

- Aplicação das provas: 18 de agosto

- Divulgação preliminar dos gabaritos: 20 de agosto

- Divulgação das notas finais: 8 de outubro

- Envio dos títulos: 9 e 10 de outubro

- Divulgação da lista de aprovados: 21 de novembro

- Início da convocação para posse: janeiro de 2025

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.