Kamala Harris tenta vencer Donald Trump nos Estados Unidos





Kamala Harris , vice-presidente dos Estados Unidos , é candidata à presidência dos pelo Partido Democrata , sucedendo Joe Biden , que desistiu da disputa. Ela enfrentará Donald Trump em 2024, o empresário é do Partido Republicano . Entre as principais pautas que ela defende, estão os direitos civis e a justiça social.

Harris se posiciona fortemente a favor dos direitos das minorias, incluindo afro-americanos, LGBTQ+ e imigrantes. No entanto, também defende maior proteção nas fronteiras.

Em 2021, ela afirmou: "Todo mês de junho, celebramos as contribuições que a comunidade LGBTQ+ fez ao passado, presente e futuro de nossa nação - mas devemos nos comprometer a fazer tudo ao nosso alcance para proteger a comunidade contra discriminação e danos e oferecer direitos plenos e iguais aos LGBTQ+ americanos".

Sobre a questão das fronteiras, declarou na semana passada: "Eu fui procuradora-geral de um Estado fronteiriço. Eu enfrentei as gangues transnacionais, os cartéis de drogas e os traficantes de pessoas”.

Reforma criminal

Em relação à reforma criminal, Harris tem uma posição complexa devido à sua experiência como ex-procuradora-geral da Califórnia. Ela defende reformas para reduzir o encarceramento em massa, especialmente para crimes não violentos, e melhorar a transparência e a responsabilidade das forças de segurança.

Em seu livro de memórias de 2019, Harris escreveu: "Minha visão de uma promotora progressista era a de alguém que usava o poder do cargo com senso de justiça, perspectiva e experiência, alguém que tinha clareza sobre a necessidade de responsabilizar criminosos graves e que entendia que a melhor maneira de criar comunidades seguras era prevenir o crime".

No entanto, ela foi criticada por processar criminalmente pais de crianças que faltavam às aulas e por impedir que um homem negro, condenado à morte, fizesse um teste de DNA que poderia provar sua inocência.

Saúde

No campo da saúde, Harris é uma defensora do acesso universal, tendo apoiado o "Medicare for All" durante a campanha presidencial de 2020. Posteriormente, ela ajustou sua posição para apoiar uma expansão do sistema atual, oferecendo uma opção pública.

No final de 2020, Harris declarou: “Nosso país teve uma escolha clara nessa eleição. Cada voto para Joe Biden foi uma declaração de que a saúde na América deve ser um direito e não um privilégio”.

Economia

Quanto à economia, Harris apoia políticas progressistas, como o aumento do salário mínimo, a proteção dos direitos dos trabalhadores, e reformas fiscais que aumentem os impostos sobre os mais ricos.

Ela também propôs uma lei para proibir a manipulação dos preços de alimentos, visando frear a inflação, mas ressaltou: "O Fed é uma entidade independente e, como presidente, eu jamais interferiria nas decisões que o Fed toma".

Porém, Donald Trump, seu adversário nas eleições deste ano, acusou-a de estar “copiando” o plano econômico de Nicolás Maduro, presidente da Venezuela.





Mudança climática e educação

No que diz respeito às mudanças climáticas, Harris defende uma abordagem forte e imediata para combater o aquecimento global, apoiando o Acordo de Paris e outras iniciativas ambientais para reduzir as emissões de carbono e promover energia limpa.

Por fim, na área da educação, Kamala Harris apoia o aumento do financiamento para a educação pública e a redução dos custos do ensino superior, propondo medidas como o cancelamento de parte das dívidas estudantis.

