Reprodução: X Doutor Ogoina atendeu o caso em setembro de 2017

O doutor Dimie Ogoina foi escolhido pela revista Time como uma das 100 personalidades mais influentes do ano em 2023. Isso porque em 2017, o médico atendeu o paciente zero da mpox , também conhecida como varíola dos macacos, e alertou a comunidade sobre o vírus .

O caso aconteceu na Nigéria, em 22 de setembro de 2017. Um menino de 11 anos chegou à clínica de Ogoina com febre, mal-estar e grandes bolhas e feridas por todo o corpo, inclusive no rosto e dentro da boca e do nariz.

Inicialmente, foi pensado que poderia ser um caso grave de catapora, no entanto, o garoto já havia tido a doença, portanto, o diagnóstico estava descartado.

Foi então que Ogoina percebeu que aquilo poderia ser a mpox, na época muito pouco falada e na Nigéria, não havia um laboratório que poderia confirmar o diagnóstico.

Desconfiado da varíola dos macacos, o médico enviou amostras do paciente para o Senegal e, depois, para os Estados Unidos. Depois de um tempo, os resultados confirmaram que o garoto tinha mesmo mpox.

Ogoina considerou o caso notável, pois era o primeiro registro de mpox em humanos na Nigéria em 38 anos. Nos meses seguintes, a clínica do médico na Universidade do Delta do Níger identificou mais 20 casos da doença.

Naquele dia, Ogoina atendeu o paciente zero da doença que resultaria em um decreto da OMS de emergência de saúde pública de preocupação internacional em agosto de 2024.

Antes de o diretor-geral da OMS emitir o alerta internacional, o doutor Ogoina foi consultado pela organização devido ao seu trabalho inovador com pacientes de mpox na Nigéria, que lhe conferiu notoriedade internacional no ano anterior.

O reconhecimento de Ogoina não se deu apenas pelo fato de ele ter sido o primeiro médico a identificar o ressurgimento de mpox. O especialista também fez a importante descoberta de que o vírus responsável pela doença havia sofrido mutações e desenvolvido novas formas de transmissão entre os seres humanos.





Mpox

O vírus da mpox já está presente em 13 países, e o recente aumento de casos tem gerado preocupação entre as autoridades de saúde. Desde o início de 2024, foram registrados mais de 14 mil casos e 500 mortes devido à doença, o que representa um aumento de 160% em comparação com o ano anterior. A OMS revisou o status da doença após uma reunião de emergência, considerando a nova onda de casos que supera os números de 2023.

A OMS define uma emergência global como um "evento extraordinário que constitui um risco à saúde pública para outros Estados por meio da disseminação internacional de doenças e potencialmente exige uma resposta internacional coordenada". A recomendação é que as autoridades de saúde aumentem o monitoramento e se preparem para implementar medidas de contenção, semelhantes às usadas durante a pandemia de COVID-19, como o fechamento de fronteiras.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.