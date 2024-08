reprodução / Twitter María Corina encabeça manifestações na Venezuela

O Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos ( OEA ) convocou nesta sexta-feira (16) uma reunião extraordinária para votar um novo projeto de resolução sobre a grave situação na Venezuela .

A crise política no país se agravou após as disputadas eleições de 28 de julho em que tanto o presidente Nicolás Maduro quanto o candidato desafiante da oposição Edmundo González Urrutia reivindicam a vitória.

A resolução - com o apoio da Argentina, Canadá, Chile, Equador e Uruguai - exigiria que o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) venezuelano publicasse imediatamente a ata com o resultado das votações de cada seção eleitoral e permitira uma verificação independente dos resultados.

O documento evidencia a preocupação com os "relatos de violações dos direitos humanos" após as eleições e apela ao regime de Maduro para que respeite o direito dos cidadãos de se reunirem pacificamente, sem medo de represálias, detenções arbitrárias ou julgamentos irregulares.

Além disso, a OEA pede a proteção das instalações diplomáticas e do pessoal estrangeiro na Venezuela e afirma o compromisso da organização de "permanecer atenta à situação" no país liderado por Maduro.

A reunião é convocada quase um mês depois de o primeiro texto debatido ter sido reprovado por não atingir os votos necessários.

Na ocasião, o Brasil foi um dos 11 países a se abster na votação.

