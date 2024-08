Reprodução Medida de segurança de avião exige bolsa no chão e embaixo do assento, mas mulher se recusa a obedecer

Uma passageira foi expulsa de um avião por se recular a colocar uma bolsa de marca de luxo no chão para a decolagem. O vôo saia da China em 10 de agosto.

A mulher tinha uma bolsa da Louis Vuitton de US$ 3 mil, cerca de R$ 16,5 mil.

Viajando na classe econômica, disse apenas que deixaria a bolsa no banco do lado. Ela recusou o pedido da tripulação de colocar a bolsa embaixo do assento (medida básica de segurança) e começou a jogar no celular.

O piloto do avião, então, retornou ao portão de embarque e a polícia entrou no avião. A mulher foi detida e retirada do voo.







Outros passageiros aplaudiram a polícia e comemoraram enquanto a mulher era banida.

