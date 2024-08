Hezbollah/Telegram Em vídeo, Hezbollah mostra soldados em túneis subterrâneos

O libanês Hezbollah refinou suas táticas de combate em dez meses de confrontos transfronteiriços com Israel e, na sexta-feira (16), revelou algumas de suas capacidades militares em um vídeo que mostra seus túneis que abrigam enormes lançadores de mísseis.

Desde a guerra de 2006 com Israel, o poderoso movimento pró-iraniano fortaleceu consideravelmente suas capacidades militares.

Em 8 de outubro, um dia após o início da guerra na Faixa de Gaza, ele abriu uma frente no sul do Líbano contra Israel, em apoio ao Hamas no território palestino.

Na sexta-feira, ele transmitiu um vídeo mostrando seus membros se movendo por grandes túneis iluminados escavados na rocha, onde caminhões parecem estar carregando enormes mísseis.

A AFP não conseguiu verificar a autenticidade dessas imagens. Elas são exibidas no momento em que negociações para um cessar-fogo em Gaza estão sendo realizadas em Doha. Os esforços diplomáticos se intensificam no Líbano para evitar uma escalada.

Mísseis balísticos

“Este é o vídeo mais explícito já divulgado pelo Hezbollah, mostrando o tamanho de seus túneis (...), o tamanho de seus mísseis e o tamanho de suas armas. Os túneis do Hezbollah (...), que são grandes o suficiente para acomodar caminhões e lançadores de mísseis”, disse o especialista militar Riad Kahwaji.

Isso mostra “pela primeira vez o que parecem ser (...) mísseis balísticos”, acrescenta o Sr. Kahwaji. Kahwaji, que acredita que o Hezbollah divulgou provavelmente o vídeo para “dissuadir” Israel de lançar uma grande ofensiva contra o movimento. Israel não lançará uma grande ofensiva contra ele.

Os temores de uma guerra regional estão em alta depois que o Hezbollah e Teerã prometeram vingar o assassinato do soldado do grupo, Fouad Chokr, que foi morto em um ataque israelense perto de Beirute no final do ano passado.

O ex-presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, afirmou que o assassinato do soldado do grupo no final de julho, e o do líder do Hamas algumas horas depois em Teerã, seria culpa de Israel.

A embaixada iraniana em Beirute comentou o vídeo do Hezbollah no X, dizendo que esse tipo de instalação subterrânea de mísseis não era uma ameaça a Israel. As instalações subterrâneas de mísseis também eram “onipresentes no Irã”.

“Podemos, se necessário, atacar o inimigo de qualquer ponto” no Irã, acrescentou a embaixada.

No início de agosto, Israel disse que estava em um “nível muito alto” de preparação para qualquer cenário, “tanto defensivo quanto militar”.





Saturação das defesas

Nos últimos 10 meses, o Hezbollah “vem testando suas táticas e procurando brechas e vulnerabilidades nos sistemas de defesa israelenses”, diz o Sr. Kahwaji.

“Os drones ajudam o Hezbollah a detectar os pontos cegos dos radares israelenses, o grupo explora drones que voam baixo e terrenos montanhosos para escapar dos sensores de alerta precoce”, explica o Sr. Kahwaji.

“Ataques repetidos permitem que o grupo (...) mapeie possíveis pontos de entrada”, continua ele.

Conforme o especialista, o Hezbollah tem usado drones de reconhecimento para “localizar as baterias” do sistema de defesa israelense Iron Dome, visando saturá-las ou destruí-las.

O aumento do uso desses drones, que são baratos e parcialmente produzidos localmente, está sobrecarregando os sistemas de defesa israelenses, que são menos eficientes.

Os drones são difíceis de serem detectados devido ao seu pequeno tamanho e à baixa pegada de radar”, acrescenta o analista. O analista militar Khalil Helou, um general libanês aposentado.

Em uma tentativa de saturar o Iron Dome, o Hezbollah começou a disparar uma combinação de foguetes Katyusha, drones e mísseis guiados.

Os mísseis anti blindagem do Hezbollah podem causar danos e limitar o movimento das tropas israelenses, diz Helou, acrescentando que o principal objetivo do Iron Dome é interceptar “fogo indireto, como foguetes ou mísseis”.

Limites, para Aram Nerguizian

Para Aram Nerguizian, do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS), embora “essas ações de sondagem revelam lacunas nas defesas de Israel (...), elas são uma faca de dois gumes”.

E por um bom motivo: “elas também expõem as capacidades do Hezbollah e alimentam a sistema israelense de defesa e contra-ataque de mísseis”.

Entretanto, “nenhuma dessas táticas facilita uma resposta do Hezbollah ao assassinato de Chokr”, diz o Sr. Nerguizian. “É muito difícil responder de maneira proporcional (...) sem desencadear uma guerra regional”, alertou.

O Hezbollah diz que só encerrará as hostilidades se houver um cessar-fogo em Gaza.

Para Riad Kahwaji, o movimento islâmico “não quer uma escalada para evitar provocar uma guerra total (...) e parece ter chegado a um impasse”.

