Avião cai no mar durante apresentação acrobática na França





Um avião caiu no mar da França durante a tarde desta sexta, 16. Equipes de emergência declararam que o único a bordo era o piloto, encontrado morto . O voo fazia parte de uma apresentação aérea em comemoração aos 80 anos do Dia D em Provence.

O acidente foi na comuna francesa Le Lavandou no departamento de Var, a sudoeste da França. A prefeitura de Var começou a investigação e divulgou nota para imprensa, como publicou o jornal Le Figaro:

“As operações de resgate para encontrar o piloto são atualmente coordenadas pelo Centro Regional de Vigilância Operacional e Resgate do Mediterrâneo.

Recursos do Serviço Departamental de Bombeiros e Resgate de Var e da Gendarmaria Marítima estão engajados na área”.





O jornal também publicou que o piloto dirigia uma aeronave antiga que pertencia a um colecionador particular. O modelo é um Fouga Magister, avião de fábrica francesa usado pela Força Aérea do país entre 1964 e 1980.

As outras apresentações de acrobacia aérea do dia foram canceladas.









