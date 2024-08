Reprodução/X Soldados ucranianos removeram a bandeira da Rússia da cidade de Sudzha





Nesta quarta-feira (14), a televisão estatal da Ucrânia mostrou uma cena de tropas ucranianas retirando a bandeira russa de um prédio oficial na cidade de Sudzha , localizada na região de Kursk , na Rússia . Os soldados disseram que dominaram o local, exibindo imagens de calmaria nas ruas, sem sinais de resistência.

A invasão de Sudzha marca um momento importante na guerra entre Ucrânia e Rússia, sendo a primeira vez que uma frente de batalha é estabelecida em território russo. A invasão, que ocorreu em 6 de agosto, envolveu cerca de 1.000 soldados ucranianos que foram até a região de Kursk, surpreendendo as forças russas que monitoravam a área.

A reação do Kremlin foi imediata, com o presidente Vladimir Putin convocando reservistas e realizando reuniões de emergência para recalcular os planos de guerra. Apesar das tentativas de impedir a ofensiva, as tropas russas não conseguiram remover os ucranianos da região.

Sudzha é tratada como uma cidade estratégica, pois possui o último ponto na Rússia dos dutos que enviam gás para a Europa através da Ucrânia. Com o golpe das forças ucranianas, os russos ficam fragilizados economicamente, segundo informações da mídia internacional.

As tropas ucranianas já têm o controle de 28 distritos na região de Kursk, forçando mais de 11 mil pessoas a fugir de suas casas e buscar abrigo em locais seguros.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, declarou que a invasão em território russo é uma estratégia para "empurrar a guerra para o território do invasor". Ele também pontuou que só devolverá o local aos russos se Putin realizar um tratado de paz.

Veja o vídeo:



⚡️Years of Putin's media blockade come to an end in Russia's Kursk region as the first Ukrainian journalists broadcast from Russian territory. pic.twitter.com/NK7umt2S3I — KyivPost (@KyivPost) August 14, 2024









Guerra entre Ucrânia e Rússia

A guerra entre Ucrânia e Rússia, iniciada em fevereiro de 2022, tem sido um conflito em larga escala que começou quando os russos invadiram o solo ucraniano.

A tensão entre os dois países já vinha se desenvolvendo desde 2014, após a anexação da Crimeia pela Rússia e o início de conflitos na região do Donbass, no leste da Ucrânia, onde separatistas pró-russos declararam independência.

As principais causas do conflito incluem disputas territoriais, questões étnicas, divergências sobre a orientação política e econômica da Ucrânia (ocidental vs. russa), e o desejo da Rússia de impedir que os ucranianos se aproximem da União Europeia e da OTAN.

