Reprodução Peça de lego encontrada pelo pescador faz parte de carregamento que naufragou há 27 anos

Um pescador britânico fisgou uma peça de Lego rara que pode valer até US$ 532 (R$ 2.837) no mercado de revenda. Richard West, de 35 anos, encontrou o item nostálgico a 32 quilômetros da costa de Cornwall, próximo a Penzance, no Reino Unido.



West estava navegando quando puxou o pequeno tubarão de plástico, que imediatamente chamou sua atenção. "Eu soube de imediato o que era, pois tinha tubarões de Lego no conjunto do navio pirata quando era criança. Eu adorava aqueles brinquedos," revelou West à BBC.

A peça de Lego, que estava perdida no mar há quase três décadas, fazia parte de um carregamento do navio Tokio Express que afundou em 1997 durante uma tempestade intensa. Na ocasião, 62 contêineres de produtos foram ao fundo, incluindo milhares de peças de Lego.

O tubarão de Lego que West encontrou faz parte de uma história lendária entre colecionadores. Em 2022, a autora Tracey Williams publicou o livro “Adrift: The Curious Tale of the Lego Lost at Sea,” detalhando o incidente. Williams também coordena o projeto “Lego Lost at Sea,” onde entusiastas relatam a recuperação de peças perdidas no mar.

Quando West entrou em contato com Williams, a descoberta foi confirmada como o primeiro tubarão do carregamento perdido a ser encontrado. O tubarão faz parte de um dos três conjuntos: Shark Cage Cove, Shark Attack ou Deep Sea Bounty, cujos preços no mercado de revenda variam de US$ 105 a US$ 532 cada.

"Eu estava tão animado. Encontrar o tubarão foi a parte mais empolgante da minha semana de pesca," disse West. "É realmente inestimável — é um verdadeiro tesouro!"

Curiosamente, a Lego lançou recentemente um novo conjunto com o tema "Tubarão", coincidindo com a descoberta de West.