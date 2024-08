Facebook Gigi

Um ataque de um leão da montanha resultou na morte de uma pitbull chamado Gigi em Sylmar, um subúrbio ao norte de Los Angeles. Rey Constante, residente da área, relatou que testemunhou o leão da montanha matar o pitbull enquanto o animal estava preso com coleira, e os donos não estavam por perto.

Constante alertou os moradores através de uma postagem no Facebook no domingo: "Este leão da montanha tem pelo menos 90 kg e ainda está vagando pelo bairro. Fiquem atentos e não levem seus pets para passear. O leão da montanha ainda está sem identificação e pode atacar novamente."

O Departamento de Pesca e Vida Selvagem da Califórnia ainda não se pronunciou sobre o incidente, e não está claro se o leão da montanha foi localizado ou identificado. Gigi estava passeando quando foi atacada.

Mark Rulon, fundador da Southern California Pit Bull Rescue, compartilhou em um post que foi pai adotivo de Gigi antes dela ser adotada. Ele soube da morte de Gigi quando uma testemunha do ataque o contatou. A testemunha tentou impedir o ataque buzinando e até tentou atropelar o leão da montanha. Quando a mulher verificou Gigi, encontrou a plaquinha de identificação dela com o nome e contato de Rulon ainda no colar.

Rulon afirmou que Gigi não apresentava "sinais óbvios de trauma," e suspeitou que o leão da montanha pode ter quebrado o pescoço de Gigi, matando-a instantaneamente. Ele expressou ceticismo em relação à versão do ataque fornecida pelo dono adotivo de Gigi, observando que a comunidade de trailers onde residem tem um pequeno parque, o que sugere que Gigi tinha permissão para andar livremente. Rulon questionou a decisão de passear com o cachorro à noite.

"Como seres humanos, é nossa responsabilidade proteger nossos entes queridos, e Gigi foi falhada nesse aspecto," escreveu Rulon. "Ela era uma cachorra excepcionalmente doce, sempre ansiosa para dar beijos em todos. Ela merecia um destino melhor."

Rulon também relatou que Gigi foi resgatada como um animal de rua e estava no Abrigo de Animais de Bakersfield quando ele a acolheu. Após o ataque, ele a levou para casa e arcou com os custos de sua cremação.

"Minha família está devastada com sua perda," disse Rulon. "Eu gostaria de ter estado lá para protegê-la. Não tenho ressentimento contra o leão da montanha. Ele está apenas tentando sobreviver."

Em outro post, Rulon descreveu Gigi como "uma menina incrível que adorava lamparinas em qualquer um que estivesse ao alcance da sua língua," e acrescentou: "Sua perda é extremamente difícil." Detalhes adicionais sobre Gigi, incluindo sua idade, ainda não foram divulgados.