Casa Branca Presidente norte-americano disse “shhhhhh!” à jornalista brasileira

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, comentou de forma descontraída nesta quarta-feira (14) que está em busca de um novo trabalho após ter decidido não concorrer à reeleição em julho. Ele mencionou, brincando, a possibilidade de se envolver na criação de conteúdo viral para redes sociais. As informações são do New York Post.

“Estou procurando um emprego”, declarou o presidente, de 81 anos, durante seu único compromisso público do dia, elogiando os influenciadores digitais presentes por criarem conteúdos que seus netos costumam consumir.

Biden, que frequentemente se torna alvo de memes e conteúdos virais online, buscou estabelecer sua própria presença digital durante seu governo, com a equipe produzindo imagens dele como "Dark Brandon", usando óculos aviador e disparando raios laser pelos olhos.

Ainda no evento com os criadores de conteúdo, o presidente perguntou se os jornalistas presentes na sala pertenciam à “imprensa verdadeira” ou “falsa”. Em seguida, esclareceu que estava apenas brincando, relembrando as críticas que fez ao seu antecessor, Donald Trump, por usar termos depreciativos ao se referir à mídia.





Biden encerrou o evento perguntando se “alguém que não fosse da imprensa” – ou seja, da imprensa verdadeira – queria lhe fazer uma pergunta. Quando a repórter Raquel Krähenbühl, do Globo News, tentou questioná-lo sobre as eleições na Venezuela, Biden respondeu: “Não estou falando com vocês”.

“Shhhhhh!” disse Biden enquanto a jornalista insistia. “Não vou responder à sua pergunta, vou falar com eles primeiro.” O presidente também ignorou uma pergunta sobre novos documentos que revelam que seu filho, Hunter, fez lobby junto a autoridades dos EUA em nome da empresa ucraniana de gás Burisma.

