Acervo pessoal Drew Kohn entrou em coma e se recuperou, mas morreu em acidente de carro esta semana

Um homem de trinta anos passou por um coma de 244 dias e foi considerado morto pelos médicos. Ele quase passou pelo processo de remoção de órgãos, mas a mãe dele foi contra. Depois de uma recuperação milagrosa, porém, morreu atropelado por uma picape.

Uma reportagem da WTLV TV mostrou como Drew Kohn, 23 anos, se envolveu em um grave acidente de moto em 2017. O impacto causou danos cerebrais severos e o mandou para um coma que durou oito meses. Em certo momento, foi decretada morte cerebral, mas a mãe dele seguiu lutando.

“Queriam doar os órgãos dele. Foi pela minha fé e minha ousadia de falar e empurrar e deixar todos saberem: não iam pegar nem um cílio ou unha do pé,” contou Yolanda Osborne-Kohn, mãe dele.

Drew foi para casa ainda em coma, mas teve uma melhora incrível e inesperada.

Melhora pós-coma

Yolanda comentou que, um dia, o filho falou com ela repentinamente e afirmou que estava bem e a amava.

Ele teve uma melhora progressiva e, depois de anos de terapia e fisioterapia, voltou a andar, para incredulidade dos médicos.





Acidente

Drew morreu em um acidente de carro na última sexta, 9. Conforme o xerife de Jacksonville, onde o acidente aconteceu, o menino foi atropelado às 5h30.

O motorista parou imediatamente o carro, ligou para a emergência e prestou socorro. Porém, quando os primeiros socorros chegaram ao local, ele estava morto.

À polícia, disse que não viu Drew. Não está claro se o homem atravessava fora da faixa ou o carro bateu nele na calçada.

Mãe agradece a Deus

Yolanda, mãe de Drew, garantiu que não ficou brava ou triste demais com o acidente. Pelo contrário, agradece que conseguiu passar sete anos a mais com o filho desde o coma:

“Deus honrou meu pedido e não estou brava. Estou em paz. Eu tive sete anos, e assim como Ezequiel, lembro de sentar na cama de Drew no hospital e pensar: ‘seja feita a Vossa vontade’.”

Para ela, o filho está no paraíso, segurando uma bola de futebol em uma mão e uma bíblia na outra, totalmente “curado, andando e sem dificuldade de manter o equilíbrio.”

