Divulgação/Nasa Apresentação da tripulação escalada para missões Artemis, em ordem: Jeremy Hansen, Christina Koch, Victor Glover e Reid Wiseman





A NASA descobriu erros graves na montagem do Sistema de Lançamento Espacial 1B da Boeing . O veículo, originalmente pensado para levar a primeira mulher à Lua em 2024, precisará passar por revisão e adiar a missão Artemis para 2028.

Entre os problemas do Boeing estão soldagem fora do padrão, menos funcionários do que o necessário, baixa retenção de pessoal e nível técnico abaixo do necessário.

O Escritório do Inspetor Geral sugere dois principais fatores para os problemas: um salário abaixo da média oferecido e o fato da instalação ser em Nova Orleans, local que historicamente não tem muitos trabalhos do tipo.Boeing precisa de melhoras constantes.

A construção da nave da Boeing para a missão Artemis começou há cerca de dois anos. e teve um número bem maior de problemas do que projetos anteriores do mesmo tipo, como explicou a Agência de Gestão de Contratos de Defesa (DCMA).

Estimam-se, desde então, 71 Solicitações de Ação Corretiva para a aeronave. 24 destes eram considerados Nível 2, mais sérios: não têm correção imediata ou representam falhas significativas de segurança.

Boa parte desses erros são falhas que aparecem na construção de aviões comerciais da Boeing, como certificados de trabalho de má qualidade, falta de monitoramento, falta de verificação de reparos e condições ambientais inaceitáveis.

O relatório do OIG disse: “De acordo com funcionários da DCMA, o processo da Boeing para lidar com a não conformidade contratual tem sido ineficaz. A empresa geralmente não tem sido responsiva em tomar ações corretivas quando os mesmos problemas de controle de qualidade ocorrem novamente.”





Nasa também complicou projeto

Parte das questões do projeto Artemis vem, além da Boeing, da própria Nasa. O relatório explicou que mudanças repentinas causaram atrasos e estouraram orçamentos - que, estima-se, em um bloco apenas passou de US$ 5 bilhõres para US$ 5,7 bi. O OIG comenta:

“Sem uma linha de base formal de custos e cronograma em marcos críticos, a agência ficou limitada em sua capacidade de avaliar a adesão aos orçamentos e cronogramas. Com isso, o Congresso, bem como as outras partes interessadas não tiveram visibilidade dos custos crescentes e atrasos no cronograma do Bloco 1B”.

O que é missão Artemis?

A missão Artemis foi batizada por causa da missão Apollo 11, responsável por levar o homem à Lua . Na mitologia grega, Ártemis e Apolo são irmãos gêmeos e deuses da lua e do sol.

A missão Artemis retorna a ideia de levar pessoas à Lua. Desta vez, porém, a Nasa quer enviar mulheres e iniciar uma construção de base terrestre no astro.

Por enquanto, a missão tem quatro fases:

Artemis I, 2023, levou uma nave não tripulada para orbitar Lua;

Artemis II, inicialmente 2024 (adiada), missão tripulada e sem pouso;

Artemis III, inicialmente 2025 (adiada), missão tripulada e com pouso;

Artemis IV, inicialmente 2028 (indefinido), missão tripulada e com pouso.

