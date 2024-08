Reprodução/Arquivo pessoal Jovem só podia tomar leite de soja





Uma menina de 13 anos morreu em Londres, Inglaterra , após uma cafeteria chamada Costa Coffee entregar o pedido errado para a mãe. A garota era alérgica a leite e, mesmo depois de deixar claro para a atendente, a mãe recebeu um pedido com leite de vaca .

Um inquérito foi instaurado para entender as situações que levaram à morte e determinar causa e efeitos.

Menina bebe chocolate ao leite

Hannah Jacobs, de 13 anos, tem alergia a leite, ovos e peixe desde bebê. Abimbola Doyle, mãe dela, fez o pedido no café e pediu leite de soja . Chegou, inclusive, a enfatizar a alergia e pediu para o equipamento ser limpo antes do pedido ser feito.

“Eu falei com ela e tive certeza que a equipe sabia que não era brincadeira.” Ela inclusive chegou mais perto para falar com mais atenção com a atendente, que parecia distraída.

Os atendentes garantiram que seguiram as orientações e entregaram dois café com leite: um para a mãe e outro para a menina.

As duas foram para o dentista, a poucas quadras dali. Hannah deu o primeiro gole apenas quando chegou, e imediatamente percebeu que tinha algo errado.

Ela saiu correndo para o banheiro, rapidamente, e gritou para a mãe que não era leite de soja. As reações alérgicas aconteceram rapidamente.

Alergia leva a morte

A mãe de Hannah ficou com muita raiva quando percebeu o erro, mas diz que “a raiva deu lugar ao terror” quando viu a filha começar a ter os primeiros sintomas de reação alérgica.

Com o rosto e lábios inchando enquanto começavam a doer e pinicar, foram à farmácia para comprar uma EpiPen, injeção de adrenalina voltada para alergias. A menina tossia algo que parecia catarro e reclamava de dor severa no peito.

Vendo a cena, outro cliente da farmácia chamou uma ambulância. Quando a ajuda chegou, Hannah começara a perder consciência e precisou ser reanimada diversas vezes no caminho para o hospital. A menina chegou morta ao local.





Inquérito policial

Tentando entender a morte da menina, a polícia abriu um inquérito. Serão ouvidas 11 testemunhas e experts em alergia e saúde.

