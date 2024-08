Reprodução: Redes Sociais Policial bonita chama atenção durante briga em protesto

Durante os protestos em North Finchley, em Londres , uma briga deixou um homem preso por causa do tumulto. A confusão foi gravada e publicada nas redes sociais no dia 7 de agosto, mas o que chamou mais a atenção dos internautas foi uma policial bonita que acabou aparecendo no vídeo.

Nos últimos dias, milhares de pessoas foram às ruas no Reino Unido para protestar contra a extrema-direita e contra atos racistas. Em um desses protestos, um homem careca e irritado aparece reclamando, dizendo às pessoas que elas não eram bem-vindas, se mostrando muito irritado com a manifestação pacífica.

A polícia cercou o homem e ele foi visto sendo preso minutos depois. O motivo da prisão não tenha sido divulgado. Mais tarde, a Polícia Metropolitana confirmou ao Daily Star, tabloide britânico, que "nenhuma prisão" foi feita em Finchley, apesar do que o vídeo mostra.

Enquanto o homem estava sendo arrastado, uma policial apareceu na cena e tirou toda a atenção dele.

Veja o vídeo

Far-right protester carted off by police in North Finchley. pic.twitter.com/Pw1nsk9DQx — Charlie Craven (@CharlieCraven15) August 7, 2024





A policial loira, que estava trabalhando para manter a multidão calma, foi apelidada de “10/10” e “heroína” pelos usuários online.

Um escreveu: “Vamos ignorar o 10/10 no final?”. Outro comentou: “Então ninguém está falando sobre o quão bonita aquela policial é, certo?”

