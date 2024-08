PETER POWELL/ AFP Manifestantes lançaram sinalizadores contra a polícia em Liverpool

Milhares de policiais de choque do Reino Unido estão a postos nesta quarta-feira (7) para lidar com mais protestos violentos , que eclodiram há mais de uma semana, depois que três crianças foram assassinadas. Os agentes britânicos também monitoram as redes sociais, como o TikTok, para flagrar os manifestantes.

Grupos de extrema-direita planejaram manifestações em mais de 30 locais, com advogados de imigração e edifícios que hospedam requerentes de asilo como os principais alvos, de acordo com postagens no aplicativo de mensagens Telegram vazadas para a mídia britânica.

O governo disse que 6.000 policiais especializados estão sendo preparados para lidar com a pior desordem da Inglaterra em mais de uma década, que viu centenas de pessoas serem presas e mais de 100 acusadas.

A violência eclodiu depois de três meninas, de nove, sete e seis anos, terem sido mortas e mais cinco crianças gravemente feridas durante um ataque com faca numa aula de dança de Taylor Swift em Southport, noroeste de Inglaterra.



Falsos rumores espalharam-se inicialmente nas redes sociais, dizendo que o agressor era um requerente de asilo muçulmano. O suspeito foi posteriormente identificado como Axel Rudakubana, de 17 anos, nascido no País de Gales. A mídia do Reino Unido informou que seus pais são de Ruanda.

Apesar da declaração da polícia, os distúrbios iniciais em Southport centraram-se em torno de uma mesquita local, e a violência generalizada abalou a Inglaterra e a Irlanda do Norte desde então.

O primeiro-ministro Keir Starmer, alertou na terça-feira que, qualquer pessoa envolvida enfrentaria “toda a força da lei”, incluindo aqueles que incitam a violência online.

Starmer, ex-procurador-chefe do Estado, disse esperar “sentenças substanciais antes do final desta semana” para os manifestantes, depois de presidir sua segunda reunião de emergência em dois dias na terça-feira.

“Isso deverá enviar uma mensagem muito poderosa a todos os envolvidos, seja diretamente ou online”, acrescentou ele em comentários televisionados.

A agitação, a pior na Grã-Bretanha desde os distúrbios de Londres em 2011, levou vários países a alertar os seus cidadãos sobre os perigos de viajar no Reino Unido.

Monitoramento do TikTok

Ainda, os policiais britânicos estão monitorando o TikTok na tentativa de flagrar os manifestantes transmitindo ao vivo imagens autoincriminatórias.

A função Live do TikTok se tornou um dos principais meios de cobertura dos protestos, com centenas de milhares de espectadores assistindo a transmissões ao vivo das manifestações na última semana em cidades como Stoke, Leeds, Hull e Nottingham.

Os streams, que podem durar horas, às vezes são transmitidos por pessoas envolvidas na desordem. Muitos dos streams do TikTok mostram os rostos de pessoas aparentemente cometendo atos ilegais, como saquear lojas ou incendiar propriedades. Eles geralmente são feitos por pessoas cujos nomes de usuário são facilmente vinculados às suas identidades do mundo real.

“Todas as forças terão analistas monitorando as mídias sociais, TikTok, para fins de coleta de evidências. Unidades regionais de crime organizado também estão fazendo isso, focando no nível mais alto de ofensas, aqueles que estão incitando e os organizadores seniores", disse um policial ao jornal The Guardian.





Linha de almíscar

Os tumultos em várias cidades fizeram com que os manifestantes atirassem tijolos e foguetes contra agentes da polícia, queimassem carros e atacassem mesquitas e pelo menos dois hotéis que têm sido usados ​​como alojamento para requerentes de asilo.

A polícia disse na quarta-feira que estava investigando vários crimes de ódio com motivação racial em Belfast na terça-feira, incluindo um ataque a um menino que o deixou com ferimentos leves no rosto.

Dezenas de supostos perpetradores foram levados perante juízes na terça-feira, com alguns declarando-se culpados.

Um homem de 19 anos se tornou a primeira pessoa a receber uma sentença de prisão relacionada aos distúrbios ao receber uma pena de dois meses na terça-feira, informou a PA Media.

Outro homem foi condenado depois de admitir ter agredido um policial do lado de fora de um hotel que abrigava requerentes de asilo em Rotherham, norte da Inglaterra, no domingo.

Um menino de 15 anos se confessou culpado de cometer distúrbios violentos em Liverpool no sábado, depois de ser identificado em um vídeo do TikTok, enquanto um homem em Leeds admitiu postar palavras ameaçadoras no Facebook para incitar o ódio racial.

O governo, com apenas um mês de existência, prometeu adotar uma linha dura em relação aos distúrbios.

“99,9% das pessoas em todo o país desejam que as suas ruas sejam seguras e que se sintam seguras nas suas comunidades, e tomaremos todas as medidas necessárias para pôr fim à desordem”, disse Starmer na terça-feira.

A ministra da Justiça, Heidi Alexander, disse à BBC Radio 4 que o governo liberou mais 500 vagas de prisão.

A polícia atribuiu a desordem a pessoas associadas à extinta Liga de Defesa Inglesa (EDL), uma organização islamofóbica de extrema-direita fundada há 15 anos, cujos apoiantes têm sido ligados ao vandalismo no futebol.

O fundador da EDL, Tommy Robinson, foi responsabilizado pelas autoridades por alimentar tensões, e a polícia de Chipre, onde está de férias, disse na quarta-feira que estava pronta para ajudar a polícia do Reino Unido, se necessário.

As manifestações foram anunciadas em canais de mídia social de extrema-direita sob o lema “Basta”.

A ministra do Interior, Yvette Cooper, disse que “haverá um acerto de contas” para os perpetradores, acrescentando que as redes sociais colocaram um “foguete de reforço” sob a violência.

O bilionário da tecnologia Elon Musk intensificou uma disputa com o governo do Reino Unido na terça-feira ao comparar a Grã-Bretanha à “União Soviética”. Um porta-voz de Starmer disse que “não havia justificativa” para o comentário anterior de Musk de que uma “guerra civil britânica é inevitável”.

