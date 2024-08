Reprodução/FOX 32 Chicago Esteira do Aeroporto de Chicago

Uma mulher de 57 anos morreu na manhã da última quinta-feira (8) no Aeroporto Internacional O'Hare, em Chicago, Estados Unidos, após ficar presa em uma esteira de bagagens. Segundo o Departamento de Polícia de Chicago, a vítima ainda não foi identificada publicamente.

De acordo com um porta-voz do Departamento do Trabalho, a mulher não era funcionária do aeroporto. O Departamento de Bombeiros de Chicago informou que socorristas foram acionados ao Terminal 5 por volta das 7h45 após receberem relatos de uma mulher "presa em uma máquina".





Ao chegarem, os bombeiros encontraram a vítima "enredada no sistema de esteiras utilizado para mover bagagens". Os paramédicos declararam a morte no local.

A polícia relatou que as imagens de vigilância mostraram a mulher "entrando em uma área restrita e desocupada às 2h27". Ela foi encontrada por volta das 7h30, quando os socorristas foram chamados ao local.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp