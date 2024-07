Darren Staples/AFP Suspeito de ter cometido o crime foi preso

Um ataque com faca na segunda-feira (29) matou duas crianças e deixaram outras nove feridas na cidade de Southport, Inglaterra. Elas estavam em uma oficina de dança que tocava músicas da Taylor Swift quando foram atacadas.

Seis das nove crianças feridas estão em "estado grave", segundo a polícia. Ainda, há dois adultos também em estado crítico. Todos recebem atendimento médio no hospital local.

Segundo a polícia, o crime aconteceu em um edifício na rua Hart Street às 11h47 em horário local (7h47 no horário de Brasília). O suspeito foi preso, um jovem de 17 anos que mora no vilarejo de Banks.

Em entrevista coletiva, a chefe de polícia de Merseyside, Serena Kennedy, disse que, quando os policiais chegaram, "ficaram chocados" ao perceberem que várias pessoas, sendo a maioria crianças, foram vítimas de um "ataque feroz".

"É sabido que as crianças estavam participando de um evento da Taylor Swift em uma escola de dança quando um agressor armado com uma faca entrou no local e começou a atacar as crianças", disse Kennedy.

"Acreditamos que os adultos feridos tentaram corajosamente proteger as crianças que estavam sendo atacadas", acrescentou.

De acordo com o jornalista Tim Johnson, do site Eye on Southport, o ataque aconteceu no clube para crianças Hope of Hart, que fica em um antigo depósito.

No momento havia uma oficina de ioga e dança para crianças de seis a dez anos com tema de Taylor Swift.

Nas redes sociais, a cantora se pronunciou sobre o ataque na manhã desta terça-feira (30).

"O horror do ataque de ontem em Southport está passando por mim continuamente e eu estou completamente em choque… A perda da vida e inocência, o trauma horrendo causado em todos que estavam lá, as famílias, e os primeiros socorristas. Essas eram apenas crianças em uma aula de dança. Estou completamente perdida em como algum dia poderei conceder minhas condolências para essas famílias.", disse Taylor Swift via Instagram Stories.

