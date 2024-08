Prensa Presidencial de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro em cerimônia com general no último domingo (4)

Nesta terça-feira (6), as Forças Armadas da Venezuela emitiram uma declaração formal reafirmando sua "lealdade absoluta" a Nicolás Maduro.

O comunicado surgiu em resposta aos apelos da oposição para impedir o que consideram ser um "golpe de Estado" por parte do atual regime de Maduro.

No texto, os militares afirmaram: "Ratificamos nossa absoluta lealdade ao cidadão Nicolás Maduro (...), que foi legitimamente reeleito pelo poder popular." As informações são da agência de notícias Reuters.

O general Vladimir Padrino, ministro da Defesa da Venezuela, também manifestou o compromisso das Forças Armadas com o presidente. Padrino compartilhou vídeos nas redes sociais mostrando comandos militares em várias regiões do país demonstrando apoio ao governo.





A declaração das Forças Armadas segue a publicação de uma carta por Edmundo González e María Corina Machado, líderes opositores de Maduro, na segunda-feira (5).

Nela, González se autoproclamou presidente , com base em uma contagem paralela dos votos e fez um apelo direto aos militares, solicitando que se posicionassem ao lado do povo e de suas próprias famílias.

Venezolanos, ciudadanos militares y funcionarios policiales:



Nuestro mensaje en esta hora decisiva para el futuro de la República. pic.twitter.com/Z7GWTH7rKM — Edmundo González (@EdmundoGU) August 5, 2024

O que muda com a autoproclamação de González? O iG Último Segundo conversou com especialistas para entender o que a reivindicação representa, leia aqui e saiba mais.

