Kameron Hunter, um menino de 9 anos de Nelson, Lancashire, ganhou destaque no Reino Unido por sua ação heroica ao impedir que a nova van do vizinho descesse uma colina e colidisse com carros estacionados.

O caso ocorreu enquanto Kameron estava jogando futebol na frente de sua casa e notou a van se movendo sozinha.

Apesar de pesar apenas 35 kg, o menino agiu rapidamente e, com suas próprias mãos, conseguiu parar a van que estava em movimento. Sua motivação era evitar que o vizinho, Matt Sharples, ficasse chateado, especialmente considerando que Matt tem três filhos e um bebê a caminho.

Kameron foi inspirado por Marcus Rashford, atacante do Manchester United e conhecido por seus esforços de caridade, e seu gesto altruísta chamou a atenção de todos.

A mãe do garoto, Lyndsay Hunter, expressou um misto de orgulho e preocupação com a segurança do filho. Inicialmente, ela gritou para que ele nunca mais tocasse em uma van em movimento.





Presente



Matt Sharples e sua esposa, Helen Reavley, que haviam adquirido a van para um novo negócio, ficaram extremamente gratos pela ação de Kameron. Em reconhecimento, o casal levou o menino para jantar e lhe presenteou com uma capa de super-herói e cartões de presente do PlayStation.

O garoto, conhecido por sua disposição em ajudar os vizinhos e sua paixão por futebol, preferindo brincar ao ar livre a usar consoles de jogos, mostrou que mesmo os menores podem realizar grandes feitos. Sua mãe acredita que sua ação foi destinada e que ele estava no lugar certo na hora certa para impedir o acidente.

“Tudo acontece por uma razão. Kameron estava lá fora para parar a van”, disse Lyndsay Hunter.

