Reprodução: Redes Sociais Ataque aconteceu no sábado (3)

Um médico, pai de três filhos e casado há 10 anos salvou sua esposa de um ataque fatal de um crocodilo de 4,9 metros perto de Cooktown, no extremo norte de Queensland, na Austrália.

O doutor Dave Hogbin, de 40 anos, estava acampando com sua esposa Jane s três filhos quando o ataque aconteceu na Ponte do Rio Annan na tarde de sábado (3). A mulher do médico disse levou 30 segundos para o marido cair na água com um crocodilo depois que parte da margem do rio cedeu.

Após ouvir um barulho, a Sra. Hogbin deslizou pela margem do rio para tentar salvar o marido, mas só conseguiu agarrá-lo pelo braço antes de cair na água. Como ado final, Dave salvou sua esposa.

"Ele me salvou, seu último ato foi não me arrastar com ele. Estou feliz por ainda estar aqui, porque poderia ter sido um milhão de vezes pior para todos os envolvidos, não apenas para os meninos", disse Jane ao jornal News Corp.

O médico estava caminhando quando o acidente ocorreu, segundo a esposa.

"Sinto-me muito confortável em saber que não há nada que me deixe frustrada ou com raiva — ele estava apenas virando uma esquina em um caminho bem conhecido", contou Jane.

"Não há arrependimentos, porque é um daqueles acidentes aleatórios que acontecem e nada poderia ter sido feito para evitar", acrescentou ela.

De acordo com a Sra. Hogbin, o marido era "amoroso, atencioso e extremamente leal".

"Alguém não foi morto por um crocodilo, perdemos um marido, pai, filho, irmão, amigo e médico maravilhoso", disse ela.

O crocodilo responsável foi encontrado 4 km rio acima do ataque e foi sacrificado na tarde de segunda-feira (5), onde restos humanos foram encontrados dentro da criatura, disse a polícia australiana.

