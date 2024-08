Jim Watson e Chris Kleponis/AFP A vice-presidente dos EUA, Kamala Harris (dir.), e o governador de Minnesota, Tim Walz: chapa democrata se forma

A vice-presidente e candidata à Presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris , escolheu o governador de Minnessota, Tim Walz, para ser seu vice na corrida pela Casa Branca, segundo informações da Agência Reuters e da Associated Press.

Walz competia pela indicação com Josh Shapiro, o governador da Pensilvânia. O vencedor foi informado da escolha da candidata nesta segunda e deve participar de um comício eleitoral com ela na Filadélfia já nesta terça (6). A formalização da chapa é esperada para esta quarta (7), antes da convenção do partido em Chicago.

A estratégia da escolha de Walz está relacionada aos ataques republicanos à campanha de Kamala, que descrevem como "perigosamente liberal". O governador de Minnesota tem o respeito da ala moderada e pode trazer mais equilíbrio à chapa democrata.

Quem é Tim Walz

Walz está em seu segundo mandato como governador de Minnesota e preside a Associação de Governadores Democratas. Anteriormente, ele serviu no Congresso por 12 anos, representando um distrito rural considerado, historicamente, um reduto republicano. Além disso, atuou como professor.

Kamala é oficializada como candidata da chapa democrata

Na sexta-feira (2), o Partido Democrata aprovou a indicação de Kamala Harris como candidata às eleições presidenciais de 5 de novembro. A vice de Biden irá enfrentar o republicano Donald Trump após garantir o apoio da maioria dos delegados do partido em votação online.

Após o anúncio, Kamala agradeceu a oportunidade em seu perfil no X:

"Estou honrada em ser a candidata democrata para presidente dos Estados Unidos. Aceitarei oficialmente a nomeação na semana que vem. Esta campanha é sobre pessoas se unindo, movidas pelo amor ao país, para lutar pelo melhor que nós somos".







