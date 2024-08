Stephanie Scarbrough/AFP Kamala Harris é a atual vice-presidente do país

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris , garantiu formalmente a nomeação para concorrer à Casa Branca nas eleições de 2024 pelo Partido Democrata.

Com isso, ela se torna a primeira mulher negra e de origem indiana a disputar a presidência por um dos dois principais partidos do país.



Harris obteve o apoio de 99% dos 4.567 delegados da legenda, segundo dados definitivos divulgados pelo Comitê Nacional Democrata (DNC).

A votação foi realizada excepcionalmente de forma virtual devido à desistência do presidente Joe Biden, que havia vencido as primárias, mas abandonou a candidatura em 21 de julho, em meio a questionamentos sobre sua capacidade de derrotar o republicano Donald Trump em novembro.

O objetivo do DNC era evitar eventuais dores de cabeça com uma votação presencial dos delegados na convenção do partido, que acontecerá de 19 a 22 de agosto, em Chicago.

Segundo o agregador de pesquisas RealClearPolitics, Harris (47%) e Trump (46,8%) estão em situação de empate técnico nas intenções de voto nacionais, porém o republicano ainda aparece numericamente à frente da democrata na maioria dos estados pêndulos, como Arizona, Carolina do Norte, Geórgia, Pensilvânia e Wisconsin.

