RS /via Fotos Publicas Autoridade eleitoral da Venezuela ratifica vitória de Maduro

Em declaração nesse sábado (3), o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse que "não será aceito" que a oposição "pretenda usurpar" a Presidência do país. O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) confirmou a reeleição de Maduro na última semana para um novo mandato à frente do país. Os resultados, porém, são questionados por diversos países.

A questão ainda gerou uma onda de protestos contra Maduro, acusando-o de fraude. Apoiadores do mandatário também invadiram as ruas da capital, mostrando apoio ao presidente reeleito.

"Não será aceito, com as leis nacionais, que pretendam usurpar a Presidência novamente", disse ele em Caracas, durante um comício. Na ocasião, comparou Edmundo González Urrutia, candidato da oposição que alega ter vencido as eleições, com o líder político Juan Guaidó, que foi reconhecido, em 2019, como "presidente interino".

"Guaidó parte dois, González Urrutia, não vai!", disse Maduro aos apoiadores. "Eles querem impor novamente a triste história de Guaidó. Guaidó 2.0 (...). Hoje ele estava com medo", afirmou, em referência à ausência de González Urrutia em um comício comandado por María Corina Machado, líder da oposição.

Suprema Corte da Venezuela convocou, nesta quinta-feira (1º) os 10 candidatos à presidência a participarem nesta sexta (2) às 15h (horário de Brasília), da auditoria das eleições. @maduro via Fotos Públicas Os integrantes da Suprema Corte foram indicados por Maduro, apontado como vencedor do pleito pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE). RS via Fotos Publicas Segundo o presidente, a maior instância da Justiça venezuelana é a única que tem o poder de auditar o resultado das eleições e conferir os resultados do CNE. RS via Fotos Publicas De acordo com a Suprema Corte, todos os presidenciáveis devem apresentar suas contagens de votos ao tribunal. RS/via Fotos Publicas A oposição de Maduro, liderada por María Corina Machado e por Edmundo González, contesta o resultado do CNE. RS/via Fotos Publicas A comunidade internacional também questiona o resultado do pleito. Eles acusam a falta de transparência da autoridade eleitoral venezuelana. Rede Social Nicolás Maduro Edmundo González e María Corina Machado sofrem ameaças de prisão desde que contestaram o resultado das eleições. RS/via Fotos Publicas

Guaidó era chefe do parlamento em 2019, quando foi reconhecido como "presidente interino" por Washington e vários governos latino-americanos e europeus após considerarem fraudulenta a reeleição de Maduro um ano antes. Atualmente, ele está exilado nos Estados Unidos.

Na última sexta (2), o CNE oficializou a vitória de Maduro, com 52% dos votos, contra González Urrutia, que obteve 43%, segundo o órgão. As atas das eleições ainda não foram publicadas.

A oposição, no entanto, continua denunciando fraude e diz ter cópia de 80% das atas, que foram publicadas na internet de forma independente. De acordo com esses documentos, González Urrutia alcançou 67% dos votos.

Um dos países que não reconhecem a vitória de Maduro é os Estados Unidos, que afirmam ter "provas contundentes" de que a oposição venceu o pleito. Governos latino-americanos também pediram a divulgação dos resultados de forma transparente.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp