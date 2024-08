Plamen Stoimenov (EU2018BG) Vice-premiê e chanceler da Itália, Antonio Tajani, convocou reunião emergencial

Os ministros das Relações Exteriores do G7 se reuniram neste domingo (4), em uma reunião online convocada pelo governo italiano, para discutir a situação no Oriente Médio e expressaram preocupação pelo aumento da tensão entre Israel, Líbano e Irã.

"Juntamente com os nossos parceiros, manifestamos forte preocupação com os recentes acontecimentos que ameaçam determinar uma regionalização da crise, começando pelo Líbano", declarou Tajani, segundo nota divulgada pela Farnesina.

"Convidamos os interessados a desistir de qualquer iniciativa que possa dificultar o caminho do diálogo e da moderação e favorecer uma nova escalada", acrescentou o ministro.

De acordo com o governo italiano, "os ministros reafirmaram o apoio ao Plano Biden, reiteraram o caráter prioritário de uma conclusão favorável às negociações sobre o cessar-fogo em Gaza e a libertação dos reféns".

Além disso, confirmaram o "compromisso de intensificar a assistência humanitária às populações da Faixa também no área de alimentação para Gaza".

Segundo a nota, Tajani lembrou com os seus homólogos a importância de respeitar a Resolução 1701 do Conselho de Segurança da ONU para a gestão da presença militar nas fronteiras entre o Líbano e Israel.

Por fim, os ministros das Relações Exteriores compartilharam informações sobre o Líbano e concordaram na necessidade de manter uma ligação operacional constante na região, bem como uma coordenação política.

