O governo do Uruguai reconheceu nesta sexta-feira (2) a vitória de Edmundo González Urrutia nas eleições de 28 de julho na Venezuela, das quais o presidente Nicolás Maduro foi proclamado vencedor, em meio a denúncias de fraude. Com isso, após os Estados Unidos, alguns países latino-americanos adotaram o mesmo posicionamento em relação ao pleito.

"Em função da evidência esmagadora, fica claro para o Uruguai que Edmundo González Urrutia obteve a maioria dos votos nas eleições presidenciais da Venezuela. Esperamos que a vontade do povo venezuelano seja respeitada", publicou no X o ministro das Relações Exteriores, Omar Paganini. "A verdade é o caminho para a paz", acrescentou, replicando a frase publicada pouco antes por González na mesma rede social.



O presidente Luis Lacalle Pou, que nesta semana voltou a chamar o governo Maduro de "ditadura", reproduziu a mensagem de Paganini em sua conta no X. Em declarações feitas na última quarta-feira, o presidente uruguaio considerou que "a pressão internacional é extremamente importante para que a Venezuela recupere a democracia".

O Peru foi o primeiro país a reconhecer a vitória de González, seguido de Estados Unidos, Argentina, Uruguai, Equador, Costa Rica e Panamá.

Paganini ressaltou que, enquanto os documentos publicados pela oposição estão escaneados, contêm QR codes, assinaturas e dados dos presidentes de mesa, a informação oficial "é incompleta, e as atas não foram mostradas (...) Não é verossímil."

Suprema Corte da Venezuela convocou, nesta quinta-feira (1º) os 10 candidatos à presidência a participarem nesta sexta (2) às 15h (horário de Brasília), da auditoria das eleições. Os integrantes da Suprema Corte foram indicados por Maduro, apontado como vencedor do pleito pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE). Segundo o presidente, a maior instância da Justiça venezuelana é a única que tem o poder de auditar o resultado das eleições e conferir os resultados do CNE. De acordo com a Suprema Corte, todos os presidenciáveis devem apresentar suas contagens de votos ao tribunal. A oposição de Maduro, liderada por María Corina Machado e por Edmundo González, contesta o resultado do CNE. A comunidade internacional também questiona o resultado do pleito. Eles acusam a falta de transparência da autoridade eleitoral venezuelana. Edmundo González e María Corina Machado sofrem ameaças de prisão desde que contestaram o resultado das eleições.

"O clamor para que os dados sejam colocados sobre a mesa e por uma revisão independente é cada vez mais forte", ressaltou Paganini, que conversou hoje com María Corina Machado, que está em localização desconhecida, por motivo de segurança.

Consultado sobre a possibilidade de o Uruguai oferecer asilo político à opositora, o chanceler uruguaio disse que ela "seria muito bem-vinda”, mas que "sua vontade parece ser a de permanecer na Venezuela".

