Montagem/Reprodução Maduro e Urrutia votam em Caracas





A líder da oposição na Venezuela, María Corina Machado, disse, nesta segunda-feira (29) que o grupo de oposição já pode afirmar a vitória sobre o presidente Nicolás Maduro na eleição realizada no último domingo (28).

"Temos 73,20% das atas e, com este resultado, o nosso presidente eleito é Edmundo González Urrutia", disse María Corina, conforme a agência Associated Press.





Corina acredita que, com base em atas de votação que a oposição já tem, González teve 6,2 milhões de votos, e, Maduro, 2,7 milhões.

"Com as atas que nos faltam, mesmo que o Conselho Nacional Eleitoral tenha dado 100% dos votos a Maduro, eles não são suficientes", declarou.



O candidato oponente do atual presidente venezuelano, por sua vez, teria pedido "calma e firmeza" para contestar o resultado. O político chegou a colocar que acha irresponsável que uma autoridade eleitoral de seu país tenha feito um "anúncio prematuro de resultados sem ter sido auditado".

