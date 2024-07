Reprodução: CTV NEWS MONTREAL Proprietária pretende instalar uma cerca para bloquear completamente o acesso ao quintal

Uma mulher que mora em Repentigny, a leste de Montreal, no Canadá, chegou em casa e encontrou uma festa na piscina no último domingo (28), após o ex-inquilino alugar o espaço por US$ 35 (aproximadamente R$ 200,00) no aplicativo Swimply, sem o consentimento da proprietária.

Maryse Chaussé disse que encontrou um casal e suas três filhas em seu quintal. A família justificou que eles alugaram a piscina no aplicativo, que permite aos usuários locar piscinas por hora.

"Chegamos e havia um carro na vaga de estacionamento", disse Chaussé ao Noovo Info. "Havia uma pequena família nadando na piscina, com três lindas meninas", acrescentou.

Chaussé disse ao Noovo Info que reconheceu a mulher que postou o aluguel no app. Segundo ela, era uma ex-inquilina que se mudou por volta de 2022.

Agora, ela se pergunta se esta é a primeira vez que estranhos dão um mergulho em sua piscina quando ela não está em casa.

"É a primeira vez que ela faz isso? Não sei dizer. Não estamos sempre em casa", disse.



Ainda, a proprietária entrou em contato com a polícia de Repentigny, mas foi informada de que não havia nada que pudesse ser feito, dado que a família que estava na casa não tinha intenções criminosas.

Chaussé agora pensa em instalar uma cerca para bloquear completamente o acesso ao quintal.

O caso não é inédito. Segundo a NBC Los Angeles, em maio, alguém postou a piscina do quintal de um homem de Santa Bárbara no aplicativo e cerca de uma semana depois que ele colocou a casa à venda.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.