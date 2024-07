Reprodução Ismail Haniyeh foi morto após a posse do novo presidente do Irã

O Irã prometeu vingança, nesta quarta-feira (31), após a morte do chefe do Hamas, Ismail Haniyeh . O governo iraniano ainda acusa Israel de ter assassinado o líder do grupo extremista.

Haniyeh foi morto horas depois da posse do presidente do Irã, Masoud Pezeshkian , no Teerã, segundo comunicado do Hamas.



A Guarda Revolucionária do Irã também confirmou que o líder do Hamas e um de seus guarda-costas foram assassinados no Teerã.

"A residência de Ismail Haniyeh, chefe do escritório político da Resistência Islâmica do Hamas, foi atingida em Teerã, e como resultado deste incidente, ele e um de seus guarda-costas foram martirizados," disse um comunicado da Guarda Revolucionária.

Israel não assumiu autoria pela morte de Ismail. O líder do Irã, o aiotolá Ali Khamenei prometeu "punição severa" para os israelenses. Ainda, o novo presidente iraniano disse que seu país "defenderá sua integridade territorial" e disse que "Israel se arrependerá pelo assassinato covarde".



O governo israelense ainda não se manifestou sobre a morte de Haniyeh, mas é considerado suspeito por, anteriormente, já ter prometido eliminar o chefe do Hamas e outros dirigentes do grupo após o ataque do grupo em 7 de outubro, que resultou na morte de 1.200 pessoas e no sequestro de cerca de 250 reféns.

