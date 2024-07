Reprodução/AFP Ismail Haniyeh





Ismail Haniyeh, líder político do Hamas, foi assassinado em Teerã, na capital do Irã, na noite desta quarta-feira (30). A informação foi confirmada pelo grupo palestino através de um comunicado.

A Guarda Revolucionária Iraniana também confirmou a morte de Haniyeh e de um de seus seguranças em Teerã, acrescentando que está conduzindo uma investigação sobre o ocorrido.

Os comunicados não fornecem detalhes sobre a forma como Haniyeh foi morto e, até o momento, nenhuma entidade assumiu a autoria do assassinato.

Embora Israel ainda não tenha se pronunciado sobre o incidente, anteriormente, havia prometido eliminar Haniyeh e outros dirigentes do Hamas após o ataque do grupo em 7 de outubro, que resultou na morte de 1.200 pessoas e no sequestro de cerca de 250 reféns.

De acordo com o Hamas, Haniyeh foi vítima de um "ataque aéreo traiçoeiro em sua residência em Teerã". Ele estava no Irã para participar da cerimônia de posse do presidente Masoud Pezeshkian.

"O ato covarde não ficará impune", afirmou Moussa Abu Marzouk, alto representante do Hamas, em declaração transmitida pela TV Al-Aqsa, controlada pelo grupo.