Polícia da Inglaterra investiga esqueleto encontrado





O esqueleto de um bebê foi encontrado embaixo de um assoalho de um prédio na Inglaterra. A casa passava por renovações quando houve a descoberta e a polícia foi imediatamente chamada.

A construção está em Bishop Auckland , cidade que existe desde cerca do ano 1000 e teve explosão populacional perto de 1900. A rua em que o bebê foi encontrado, Fore Bondgate , existe desde 1245, mas não há informações sobre prédio ou idade do esqueleto.

O corpo foi encontrado na segunda, 11h15. A polícia local o retirou na terça-feira e encaminhou o esqueleto para análises, pois nada foi determinado.

O que se sabe sobre esqueleto de bebê encontrado?

Ao Daily Mail , porém, foi dito que “ficou intocado por uns bons anos.” O dono não quis se identificar e disse “pelo que me disseram, parece que tem uns 30 anos.”

Mel Sutherland, detetive responsável pelo caso, disse que a investigação ainda é muito inicial par dar detalhes: “Estamos no estágio inicial da investigação. Obviamente, é uma busca sensível e nesse ponto estamos com a mente aberta sobre as circunstâncias que rodearam a morte.”

O bebê não era prematuro e acredita-se que era recém-nascido ou natimorto. Mas, conforme a polícia publicou:

“Analistas forenses, incluindo um expert em antropologia, foram trazidos para examinar o esqueleto e determinar a idade e quanto tempo ele estava no local. Um exame post-mortem e uma tomografa serão feitas nesta semana para determinar causa da morte. Os detetives também procuram os donos anteriores.”

A propriedade foi inteiramente inspecionada e os policiais não acharam nenhum outro resto mortal.